TP.HCM: Năm 2023, hơn 4.700 thanh niên được gọi nhập ngũ

Chiều 11/1, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM họp phiên thứ 1 về công tác chuẩn bị giao quân năm 2023.

Phiên họp do Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) thành phố Phan Văn Mãi và Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, Trung tướng Nguyễn Văn Nam chủ trì.

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Linh Nhi

Năm 2023, Chính phủ giao chỉ tiêu TP.HCM tuyển chọn, gọi 4.739 công dân nam nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, (công an: 939 nam, NVQS: 3.800 nam). Quân khu giao tuyển chọn 3 công dân nữ.

Nhằm kịp thời đưa những công dân có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và sức khỏe vào quân đội, các quận, huyện và TP.Thủ Đức tổ chức xét duyệt NVQS chặt chẽ, đúng quy trình, thời gian qui định. Qua đó, tổng số nguồn công dân quản lý được trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2023 là 237.828 công dân, chiếm 4,3% so với tổng dân số có hộ khẩu thường trú.

Báo cáo về kết quả công tác tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023, Trung tá Nguyễn Hồng Kông - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an TP.HCM cho biết, ngay sau khi kết thúc đợt tuyển nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022, Công an TP.HCM đã triển khai đến Công an các đơn vị, địa phương hướng dẫn về thực hiện khảo sát, nắm nguồn tuyển công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023.

Trong đó, giao Công an quận, huyện, TP.Thủ Đức chủ động xây dựng kế hoạch khảo sát, rà soát nguồn tuyển, giao chỉ tiêu đến từng phường, xã, thị trấn.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM đề nghị các đơn vị chuẩn bị kế hoạch, tổ chức Hội trại tòng quân, đón công dân nhập ngũ một cách long trọng. Ảnh: Linh Nhi

“Với phương châm bảo đảm chỉ tiêu, tiến độ, chất lượng, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng với các lực lượng, cơ quan tổ chức có liên quan trên địa bàn thành phố, hiện Công an TP.HCM đang hoàn tất hồ sơ tuyển chọn theo quy định”, Trung tá Nguyễn Hồng Kông nói.

Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, Công an TP.HCM đã triển khai vận động được 1.145 công dân trong độ tuổi tình nguyện đăng kí, dự kiến có hơn 900 công dân đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM nhận định, TP.HCM là một trong những địa phương dẫn đầu chất lượng tuyển quân về sức khỏe, trình độ. Đây là nguồn nhân lực rất tốt để bổ sung vào quân đội. Do đó, Trung tướng Nguyễn Văn Nam đề nghị các đơn vị chuẩn bị kế hoạch, tổ chức Hội trại tòng quân, đón công dân nhập ngũ một cách long trọng.

Đối với quân nhân xuất ngũ, đại diện Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng lưu ý, cần chăm lo, giải quyết chính sách hậu phương. “Đặc biệt, không để quân nhân là đảng viên xuất ngũ mà không có việc làm”, ông Nam nhấn mạnh.

Hội đồng NVQS TP.HCM họp phiên thứ 1 về công tác chuẩn bị giao quân năm 2023. Ảnh: Linh Nhi

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện rà soát lại công tác tuyển quân trên địa bàn, đảm bảo 100% chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, đề nghị Hội đồng NVQS thành phố và Hội đồng NVQS các quận huyện, TP.Thủ Đức cùng các ban ngành liên quan chuẩn bị công tác tổ chức, giao nhận quân đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng cao nhất đối với NVQS và nghĩa vụ Công an nhân dân.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị cần tập trung tổ chức chu đáo Hội trại tòng quân năm 2023. "Phải làm sao để thanh niên nhận thức được việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm thanh niên, xuất phát từ lòng yêu nước và khát khao được công hiến cho tổ quốc", Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.