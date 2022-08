TP.HCM: Nam thanh niên nhảy xuống sông mất tích khi bị truy đuổi

Đến 22h tối 4/8, Công an quận Bình Tân, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tìm kiếm 1 thanh niên nghi nhảy xuống sông mất tích trên địa bàn. Ảnh: CACC

Tối 4/8, đại diện Công an quận Bình Tân cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tìm kiếm 1 thanh niên nghi nhảy xuống sông mất tích trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 17h30 cùng ngày, nhiều người dân sinh sống trên đường Võ Văn Kiệt thấy 1 thanh niên tháo chạy với tốc độ cao, phía sau là 1 nhóm người đi xe máy tri hô "cướp, cướp".

Khi đến dạ cầu Nước Lên, phường An Lạc thì thanh niên này ngã xuống đường rồi vứt lại xe máy, nhảy xuống sông mất tích. Một số nhân chứng cho biết, sau khi nhảy xuống kênh, người này để lại điện thoại trên bờ.

Chiếc điện thoại này được cho là tài sản mà đối tượng đã cướp giật được. Sau đó, chủ chiếc điện thoại đã đến lấy tài sản và trình báo công an.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của thanh niên mang biển số 54P7-7725 nằm sát lan can cầu. Hiện đến 6h sáng nay 5/8, Công an quận Bình Tân vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tìm kiếm thanh niên này.