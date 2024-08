Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024; ký kết giao ước thi đua trong công tác bảo đảm trật tự lòng, lề đường, vỉa hè năm 2024.

Theo UBND TP, bên cạnh những kết quả đã đạt trong 6 tháng đầu năm 2024, thực tế vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập như: Hạ tầng giao thông TP tiếp tục chịu sự tác động trước lượng xe cá nhân tăng nhanh; tình trạng ngập nước; lề đường, vỉa hè bị tái lấn chiếm để làm nơi kinh doanh, buôn bán. Nhiều nơi đường chưa thông, hè chưa thoáng, gây mất trật tự mỹ quan đô thị. Số người chết do tai nạn giao thông giảm, tuy nhiên số vụ và số người bị thương tăng.

Trước thực trạng trên, UBND TP giao các cơ quan ban ngành, UBND TP.Thủ Đức, các quận, huyện xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; kéo giảm tai nạn giao thông… trong thời gian tới.

TP.HCM nghiêm cấm cán bộ, công chức can thiệp việc xử lý vi phạm giao thông. Ảnh: D.B

Đáng chú ý, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá việc gương mẫu tuân thủ và chấp hành nghiêm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với quy định không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã uống rượu bia.

Không can thiệp vào các vụ việc xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông của lực lượng chức năng; tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và người thân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

UBND TP cũng giao Công an TP chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật; ghi nhận và thông báo định kỳ hàng quý cho cơ quan quản lý, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông TP đối với những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang nhân dân vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông hoặc can thiệp, tác động đến công tác xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.

Đồng thời, Thủ trưởng các cơ quan quản lý phải tổ chức thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm.