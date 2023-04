TP.HCM nghiên cứu đầu tư xây dựng cảng bến thủy nội địa hành khách - du lịch

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc triển khai các nội dung tại hội nghị chuyên đề về phát triển vận tải hành khách, kết hợp du lịch bằng đường thủy trên địa bàn.



Nhằm phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách và du lịch bằng đường thủy, UBND TP.HCM đã giao Sở Giao thông Vận tải (GTVT) chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất đầu tư xây dựng cảng bến thủy nội địa hành khách - du lịch, kè bảo vệ bờ sông và chỉnh trang đô thị, khu neo đậu phương tiện thủy trên sông, khu vực sông Sài Gòn, khu vực huyện Cần Giờ.

Nghiên cứu đầu tư xây dựng cảng bến thủy nội địa hành khách - du lịch tại TP.HCM. Ảnh: H.T

Các đơn vị nghiên cứu giải pháp tăng cường khả năng kết nối mạng lưới đường bộ và đường thủy thông qua hạ tầng, bến bãi dọc hai bên bờ sông.

UBND TP.HCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn thủ tục về đất đai cho nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở GTVT, Sở Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu giải pháp kết hợp nuôi trồng thủy sản lồng bè với khai thác phục vụ du lịch; thực hiện thủ tục cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực theo quy định.

Sở Du lịch chủ trì, phối hợp UBND các quận huyện tham mưu, trình UBND TP về chiến lược, kế hoạch phát triển các sản phẩm du lịch và đường thủy mang tính văn hóa lịch sử, độc đáo, đặc trưng. Xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành phát triển sản phẩm du lịch đường thủy trên địa bàn TP giữa các sở ngành, quận, huyện của TP và các doanh nghiệp du lịch; phối hợp giữa các tỉnh trong khu vực về kết hợp phát triển vận tải hành khách, du lịch đường thủy.

Nhu cầu du lịch đường thủy của người dân tại TP.HCM ngày càng gia tăng. Ảnh: H.T

Trước đó, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM đã thống kê 69 bến thủy nội địa trên địa bàn TP.HCM đang hoạt động không phép. Trong 69 bến này, TP.Thủ Đức có 11 bến, quận 7 có 3 bến, quận 8 có 7 bến, huyện Nhà Bè có 6 bến, huyện Bình Chánh có 27 bến, huyện Cần Giờ có 2 bến, quận 12 có có 2 bến và huyện Củ Chi 1 bến.

Sở GTVT đã đề nghị Công an TP chỉ đạo công an các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi neo đậu, xếp dỡ hàng hóa hoặc đón, trả hành khách tại các vị trí chưa được công bố, cấp phép hoạt động. Mặt khác, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vi phạm các điều kiện an toàn.