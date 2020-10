TP.HCM: Người phụ nữ lật tẩy màn lừa đảo của gã thanh niên

Theo điều tra, chiều 5/10, chị N.N.L. (SN 1973, ngụ quận thủ Đức) trình báo Công an phường Bình Chiểu về việc bị 2 nam thanh niên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức vay tiền. Sau khi lừa đảo xong, hai người này còn hẹn gặp lại lấy điện thoại di động và túi xách do chị L. đang giữ.

Nhận tin báo, công an đã mật phục để theo người phụ nữ tới điểm hẹn gặp 2 kẻ lừa đảo. Khi chị L. gặp 2 đối tượng ở trước số nhà nằm trên Tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu thì bị công an ập vào khống chế bắt giữ đưa về trụ sở.

Đúng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, 2 thanh niên khai tên là Đúng và H.H.H. (SN 1992, ngụ tỉnh Kiên Giang, là bạn của Đúng). Đúng khai, ngày 4/10, thông qua mạng xã hội Facebook, y mua được danh sách khoảng 500 tên và thông tin cá nhân khách hàng từng vay tiền của Công ty hỗ trợ tài chính FE CREDIT.

Sau đó, Đúng dự tính gọi điện để xem ai có nhu cầu vay tiền thì sẽ giới thiệu hưởng hoa hồng từ những người vay. Đúng gọi cho chị L. và được biết chị đang có nhu cầu vay 30 triệu đồng nên hẹn gặp để tư vấn. Đồng thời, Đúng tìm hiểu thì được biết trang mạng "Cash24.vn" cho vay tiền theo dạng tín dụng đen không liên kết với ngân hàng và thủ tục vay hết sức đơn giản.

Đúng rủ thêm bạn là H. để cùng đi tư vấn cho chị L.. H. cũng không hay biết rằng Đúng lập kế hoạch lừa đảo.

Khoảng 15h ngày 5/10, cả 2 đi xe máy vào 1 quán cà phê nằm ở đường Tỉnh lộ 43, phường Bình Chiều, quận Thủ Đức để gặp chị L.. Sau đó, cả 2 tư vấn cho người phụ nữ, chị L. nói nếu vay thành công số tiền 30 triệu sẽ "hậu tạ" 500 ngàn đồng.

Đúng mượn điện thoại, căn cước công dân, số tài khoản của chị L. nói là làm thủ tục vay qua trang mạng "Cash24.vn". Tiếp đó, Đúng mượn thẻ ATM của chị L. yêu cầu chị cung cấp mật khẩu để mang đi sao kê tài khoản để hoàn tất thủ tục vay.

Vì trang mạng này chỉ cho vay tối đa 15 triệu đồng nên Đúng đưa điện thoại cho H. nói nếu có tin nhắn báo về số tiền vay thì xóa không để chị L. biết. Sau đó, Đúng lấy thẻ ATM đi 20 phút thì điện thoại của chị L. nhận được tin nhắn báo vay được 12 triệu đồng và tiền đã chuyển vào tài khoản. Lúc này, H. xoá tin nhắn không cho chị L. biết.

Đúng rút tiền trong tài khoản của người phụ nữ thì đúng lúc chị L. lấy lại điện thoại. Chị L. phát hiện tài khoản bị rút tiền nên nghi ngờ 2 thanh niên này. H. vội bỏ đi thì chị L. tìm cách giữ lại nhưng không được.

Sau đó, H. liên hệ với Đúng nói chị L. giữ điện thoại di động, túi xách của Đúng. Đúng gọi cho chị L. xin trả lại tiền để lấy lại tài sản. Khi cả 2 đi tới gặp chị L. trước số nhà nằm trên Tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu thì bị công an bắt giữ.

Công an nghi vấn Đúng dùng thủ đoạn nói trên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác nên đang điều tra mở rộng. Công an quận Thủ Đức kêu gọi ai từng là nạn nhân lừa đảo của Đúng liên hệ đội Điều tra tổng hợp Công an quận Thủ Đức gặp đồng chí Thảo (số điện thoại: 02838972021) cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra.