Cựu cán bộ Công an TP.Hà Nội lĩnh án vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cụ thể, cựu cán bộ Công an TP.Hà Nội bị đưa ra xét xử hôm nay là Nguyễn Thành Đạt (SN 1992).

Đạt bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Trong vụ án này, ngoài Đạt còn có bị cáo Phạm Văn Thái (SN 1996, Thanh Xuân, TP.Hà Nội). Thái bị truy tố tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Tại phiên xét xử hôm nay, Thái có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

Về diễn biến vụ việc, bị cáo Đạt trước đó là cán bộ Công an TP.Hà Nội, khoảng tháng 8/2018, do cần tiền chi tiêu nên Đạt tìm đến Thái (chủ cửa hàng chụp ảnh kỹ thuật số ở Nam Từ Liêm), thuê Thái làm giả Chứng minh Công an nhân dân, giấy phép lái xe ô tô mang tên Nguyễn Thành Đạt.

Mục đích Đạt làm việc này nhằm lừa đảo.

Qua trao đổi, nam thanh niên sinh năm 1996 ở quận Thanh Xuân đồng ý làm giả giấy tờ nêu trên cho Đạt, giá 1 triệu đồng/chiếc.

Sau đó, Thái đã chụp ảnh chân dung của cựu cán bộ Công an rồi chỉnh sửa, ghép cho Đạt mặc trang phục Công an, hàm Thiếu úy.

Về phần Thái, người này tiếp tục dùng phần mềm trên máy tính điền đủ các trường thông tin do cá nhân Đạt cung cấp vào mẫu Chứng minh Công an nhân dân, giấy phép lái xe ô tô hạng B2.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 8 đến tháng 12/2018, Đạt đã thuê Thái làm giả nhiều loại giấy tờ, đã trả công cho Thái số tiền 10 triệu đồng.

Sau khi có được các loại giấy tờ giả mà Thái làm cho, Đạt dùng để cầm cố vay tiền hoặc đặt cọc thuê xe ô tô rồi chiếm đoạt.

Cụ thể, ngày 2/10/2018, Đạt sử dụng Chứng minh Công an nhân dân giả mang tên Nguyễn Thành Đạt, sổ hộ khẩu gia đình để thuê của anh Nguyễn Phương Tùng (Hà Nội) 1 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner (trị giá hơn 805 triệu đồng). Sau khi thuê được xe, Đạt bán chiếc xe đó cho anh Nguyễn Tuấn Anh (Hà Nội) được 600 triệu đồng rồi sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.

Đến ngày 24/10/2018, Đạt tiếp tục dùng Chứng minh Công an nhân dân giả mang mang tên Nguyễn Thành Đạt, lừa vay của anh Hoàng Thanh Tùng (Hà Nội) số tiền 30 triệu đồng và chiếm đoạt.

Đầu tháng 12/2018, Đạt lại dùng Chứng minh Công an nhân dân giả, giấy phép lái xe hạng B2 giả mang tên Nguyễn Thành Đạt, lừa vay của anh Bùi Ngọc Thanh (Hà Nội) 70 triệu đồng, sau đó chiếm đoạt.

Cựu cán bộ Công an TP.Hà Nội sau đó đã đến Công an TP.Hà Nội đầu thú.

Qua điều tra, xác định Đạt đã dùng giấy tờ giả để lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt hơn 905 triệu đồng.

Tại tòa hôm nay, căn cứ vào tài liệu cũng như diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đạt tổng cộng 10 năm tù cho 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Với Phạm Văn Thái, nam thanh niên bị tòa tuyên phạt 24 tháng tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Về dân sự, Đạt bị buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các nạn nhân theo quy định.