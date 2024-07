Ngày 25/7, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1970, ngụ quận 4) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyên kế toán Trường THPT Ten Lơ Man bị bắt

Trường THPT Ten Lơ Man - Nơi bà Trang từng làm việc. Ảnh IT.

Trước đó, hôm 4/7, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thu Trang.

Các quyết định khởi tố, lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân quận 1 phê chuẩn.

Bà Trang, nguyên là nhân viên kế toán của Trường THPT Ten Lơ Man (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Cuối tháng 2/2024, nhà trường phát hiện một số vấn đề về tài chính của trường có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật.

Nhà trường đã có đơn tố giác đến cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, Công an quận 1 đã mời các bên liên quan làm việc. Ngay sau đó, bà Trang bị nhà trường đình chỉ công tác.

Chia sẻ với báo chí, lãnh đạo Trường THPT Ten Lơ Man cho biết, hiện nhà trường đã có kế toán khác, là nhân viên thủ quỹ chuyển sang.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, nhà trường từng mời bà Trang lên làm việc nhiều lần để thực hiện các thủ tục kỷ luật viên chức nhưng bà Trang không đến.