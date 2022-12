TP.HCM: Nhiều công nhân tập trung trước dự án The Global City để căng băng rôn "đòi nợ"

Sáng 30/12, hàng chục công nhân tập trung trước công trình xây dựng khu đô thị Sài Gòn Bình An (tên thương mại là The Global City) trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TP.HCM để đòi tiền lương.



Ghi nhận của PV Dân Việt, khoảng 6h sáng cùng ngày, nhiều công nhân đã đến tập trung trước dự án. Sau đó, căng băng rôn có ghi nội dung "yêu cầu công ty giải quyết tiền lương công nhân".

Các công nhân căng băng rôn đòi nợ tại dự án. Ảnh: Bùi Tư

Tiếp nhận tin báo, Công an địa phương đã có mặt tại dự án để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Trãi (37 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) cho hay, 3 tháng nay không được công ty TNHH thương mại dịch vụ và thiết kế xây dựng Đức Tín (có trụ sở ở đường Xa Lộ Hà Nội, TP.Thủ Đức) trả lương.

"Để có tiền trang trải cuộc sống, ăn uống, tôi phải đi vay để sống. Gần đến Tết mà không có tiền lương sẽ không biết trang trải ra sao", anh Trãi nói.

Hàng loạt công nhân tập trung trước dự án. Ảnh: Bùi Tư

Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức cho biết đã nắm thông tin phản ánh của người lao động và đang tìm hiểu sự việc.

Công đoàn sẽ phối hợp với các bên liên quan để tìm hướng giải quyết, bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Trong khi đó, chủ đầu tư dự án cho biết đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với các nhà thầu, đối tác. Trách nhiệm của các nhà thầu là chi trả đầy đủ lương, chế độ cho người lao động do nhà thầu trực tiếp sử dụng và ký kết hợp đồng lao động.

Phía chủ đầu tư cũng đang làm việc với các nhà thầu để giải quyết sự việc.

Lãnh đạo UBND phường An Phú, thành phố Thủ Đức đề nghị công nhân lao động không được tụ tập, treo băng rôn, khẩu hiệu gây mất an ninh trật tự.

Đề nghị các tổ công nhân họp lại để tổng hợp số tiền mà công ty Đức Tín còn nợ công nhân, các tiểu đội thi công và cử đại diện mỗi đội thi công để làm việc, giải quyết vụ việc.

Bên cạnh đó, đề nghị Công ty Cổ phần xây dựng Central (thầu chính) làm việc với công ty Đức Tín để cùng các bên giải quyết dứt điểm về tiền lương.