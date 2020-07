TP.HCM: Phá đường dây mại dâm của Huy "gái" chuyên cung cấp "chân dài" ở trung tâm quận 1

Ngày 15/7, Công an quận 1, TP.HCM cho hay vừa triệt phá thành công 1 đường dây mại dâm do Nguyễn Bá Huy (hay gọi là Huy "gái", SN 1972, ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm đầu ở khu vực.

Huy "gái" - tú ông cầm đầu đường dây mại dâm ở trung tâm TP.HCM. Ảnh: C.T

Theo điều tra, đầu tháng 7/2010, trinh sát công an phát hiện 1 đường dây mại dâm do Huy "gái" cầm đầu. Quá trình đeo bám, công an phát hiện đường dây của Huy "gái" tiếp thị bằng cách phát danh tiếp.

Dàn "chân dài", "đào" của tú ông gồm hàng chục cô gái trẻ đẹp. Giá mỗi lần đi của các cô này từ 100 USD trở lên. Khi các quý ông có nhu cầu thì Huy "gái" sẽ cho đàn em chở các em tới khách sạn ở trung tâm để phục vụ.

Khuya 10/7, trinh sát công an đã ập vào kiểm tra khách sạn Bonita đường Bùi Thị Xuân, quận 1, TP.HCM. Tại 2 phòng, công an phát hiện và bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Từ lời khai của những người có liên quan, công an đã tiến hành đưa Huy "gái" và Lê Ngọc Cường, Nguyễn Minh Hùng (SN 1987), Nguyễn Văn Đạt (SN 1996) về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, Huy "gái" khai nhận có 2 khách hỏi mua dâm nên đã gọi cho Cường điều 2 cô "chân dài" tới khách sạn trên để phục vụ. Giá mỗi lần mua dâm là 1,5 triệu đồng/người. Các cô gái này giữ lại 400 ngàn đồng còn lại đưa cho Cường.

Cường đưa cho Huy "gái" 700 ngàn đồng còn lại là của Cường. Cường trả công cho Hùng, Đạt chở các "chân dài" tới khách sạn 150 ngàn - 300 ngàn đồng tuỳ khách nhiều hay ít.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.