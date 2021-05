TP.HCM: Phát hiện 11 người nước ngoài nhập cảnh trái phép trong 4 ngày nghỉ lễ

Ngày 4/5, Công an TP.HCM cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/4 đến ngày 3/5), tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM được đảm bảo. Công an địa phương đã bảo vệ an toàn tuyệt đối các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, các sự kiện và hoạt động chào mừng lễ.

Bình luận 0