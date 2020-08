TP.HCM: Phát hiện kho vũ khí của bảo vệ kiêm giữ xe Bệnh viện quận 9

Theo điều tra của công an, chiều 29/8, tổ tuần tra của lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 9 nhận được thông báo của chỉ huy quan sát hệ thống camera an ninh về việc phát hiện người đàn ông có dấu hiệu nghi vấn đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang ở đường Lê Văn Việt, gần Bệnh viện quận 9, TP.HCM.

Tổ công tác đã có mặt yêu cầu người này xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe… nhưng người đàn ông không có nên đã mời về trụ sở làm việc.

Tang vật thu giữ.

Qua làm việc, thanh niên khai tên là Việt đang làm bảo vệ, giữ xe của Bệnh viện quận 9. Bằng nghiệp vụ, công an tiến hành khám xét nơi cư trú của Việt ở Bệnh viện quận 9, thu giữ nhiều tang vật như súng, đạn, kiếm…

Bước đầu, Việt khai có tàng trữ súng, đạn, hung khí, kiếm… và có cho 1 số người trong bệnh viện vay tiền. Hiện công an đang điều tra mở rộng.