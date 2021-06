TP.HCM: Phong tỏa chung cư Bộ Công an do có ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng

Sáng 9/6, ngay sau khi tiếp nhận thông tin người đàn ông 39 tuổi sống tại tầng 14, block C chung cư Bộ Công an (phường An Khánh, TP.Thủ Đức) nghi mắc Covid-19, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa chung cư để điều tra, truy vết các tiếp xúc của ca nghi nhiễm.

