TP.HCM quyết định thí điểm dạy học trực tiếp từ ngày 13/12

Ngày 1/12, UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong giai đoạn mới.

Theo đó, các trường trên địa bàn thành phố sẽ thí điểm dạy học trực tiếp từ ngày 13/12 đối với lớp 1, 9, 12 trong 2 tuần. Kế đó từ tuần thứ 2 sẽ tiếp tục thí điểm đối với trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

Học sinh tại TP.HCM sẽ được lần lượt đi học trở lại từ 13/12 tới. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Riêng ở huyện Cần Giờ, Trường mầm non Thạnh An, tiểu học Thạnh An, THCS - THPT Thạnh An học trực tiếp ở tất cả các khối lớp từ ngày 13/12.

Chuẩn bị triển khai cho học sinh đi học, trước ngày 5/12, các trường phải tổ chức họp phụ huynh để lưu ý trong việc phối hợp chăm sóc học sinh cùng với nhà trường. Bên cạnh đó, cần thiết tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng chống dịch trong tình hình mới và tổ chức hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường.

Giáo viên và học sinh từ vùng đỏ sẽ phải xét nghiệm trong ngày đầu đi học trở lại. Ảnh Mỹ Quỳnh

UBND thành phố cũng chỉ đạo ngành giáo dục kể từ ngày 27/12 sẽ tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm 2 tuần thí điểm dạy học trực tiếp. Căn cứ kết quả này, Sở GDĐT TP.HCM sẽ phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND thành phố xem xét việc quyết định tiếp tục mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn TP từ ngày 3/1/2022.

Cũng theo kế hoạch trên của UBND TP.HCM, nguyên tắc tổ chức cho học sinh đi học lại là trường THPT hoạt động theo cấp độ dịch của TP.HCM, các cơ sở giáo dục còn lại hoạt động theo cấp độ dịch của TP.Thủ Đức hoặc quận, huyện nơi trường trú đóng.

Ưu tiên tổ chức dạy học trực tiếp trước ở những trường có điều kiện cơ sở vật chất tốt, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Yêu cầu cơ sở giáo dục chuyển trạng thái tổ chức dạy học theo cấp độ dịch được công bố vào sáng thứ 2 hàng tuần do UBND thành phố công bố.

Trong đó, các cá nhân tham gia dạy và học trực tiếp không thuộc diện phải cách ly y tế để phòng chống dịch. Riêng học sinh, giáo viên đến từ vùng đỏ phải thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành y tế.

Các trường phải lập Tổ phòng chống Covid-19, đo thân nhiệt cho học sinh giáo viên trước khi vào trường và quản lý người ra vào theo quy định 1 chiều. Đặc biệt phải bố trí khu vực cách ly tạm thời khi phát hiện F0 hoặc F1 nguy cơ cao trong trường.