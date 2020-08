TP.HCM rà soát toàn bộ thí sinh thi THPT, thí sinh Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ thi THPT 2020 vào đợt 2

75.000 thí sinh tại TP.HCM sẽ dự thi tốt nghiệp THPT.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM, đã có nhiều phương án đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ coi kỳ thi vào ngày 9-10/8. Năm nay, TP.HCM có khoảng 75.000 em dự thi tốt nghiệp THPT tại 115 điểm với hơn 3.160 phòng thi.

Sở GDĐT đã rà soát toàn bộ 115 điểm thi và các điểm thi dự phòng, chuẩn bị đầy đủ khẩu trang dự phòng cho thí sinh, nước rửa tay, máy đo thân nhiệt. Thí sinh dự thi sẽ phải đeo khẩu trang khi vào các điểm thi, vào phòng thi thì tháo khẩu trang tại chỗ ngồi để làm bài.

Từ ngày 1/8, thành phố đã cách ly các điểm in sao đề thi. 60 người tham gia in đề đã được kiểm tra sức khỏe và cách ly tại các điểm in sao đề.

Vào ngày thi, đề thi từ địa điểm in sao đến các điểm thi được vận chuyển lúc 4h30 và nhận bài thi vào cuối ngày thi. Đề thi và các bài thi được đựng trong túi theo quy định, niêm phong và đóng gói theo phòng, không để qua đêm ở điểm thi.

Việc vận chuyển bài thi và đề thi luôn có sự giám sát 24/24h của công an thành phố. Phòng chứa đề tại các điểm thi và phòng chứa bài thi tại điểm chấm đều có camera quan sát liên tục.

Với công tác coi thi, thành phố huy động 12.000 cán bộ, giáo viên tham gia. Sau đó, hơn 2.000 người làm công tác chấm thi, trong đó chấm tự luận có 520 người, chấm trắc nghiệm có 150 người, làm phách bài thi có hơn 700 người.

Ban chỉ đạo thi sẽ tổ chức rà soát lịch sử di chuyển, tình trạng sức khỏe, đảm bảo 100% cán bộ tham gia không thuộc diện F0 - F4.

Từ nay đến trước ngày thi, tất cả thí sinh được lấy tờ khai y tế. Ngành giáo dục và y tế sẽ phối hợp để sàng lọc, phân loại thí sinh, có phương án sắp xếp chỗ thi đảm bảo an toàn.

Ban chỉ đạo kỳ thi ở TP.HCM kiến nghị Bộ GDĐT phối hợp với Bộ Y tế có chỉ đạo cụ thể các vấn đề có liên quan đến quy chế thi, tính bảo mật, an toàn của kỳ thi, xây dựng các phương án đề phòng các tình huống có thể xảy ra.

Thành phố cũng đề nghị Bộ GDĐT cho phép không tập trung toàn bộ cán bộ chấm thi chung 10 bài thi theo quy chế, nên chia nhỏ theo các tổ, vì nếu chấm thi tập trung, sẽ không đảm bảo việc giãn cách phòng, chống dịch.

Bộ GDĐT đã quyết định các địa phương không trong diện cách ly xã hội và cam kết bảo đảm an toàn thì tổ chức kỳ thi theo kế hoạch từ ngày 9-10/8. Đối với thí sinh ở địa phương cách ly xã hội hoặc thuộc diện F1 (phải cách ly tập trung), F2 (tiếp xúc F1), Bộ sẽ tổ chức thi sau. Bộ sẽ chỉ đạo các đại học có phương án tuyển sinh phù hợp với những học sinh thi đợt sau.

Cụ thể, đợt một, thí sinh từ tất cả các tỉnh, thành trên cả nước, trừ TP.Đà Nẵng và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam sẽ tham dự kỳ thi đúng theo lịch dự kiến vào ngày 8 -10/8. Học sinh trên các địa phương nói trên cùng các em thuộc diện F1, F2 với Covid-19 sẽ tham dự thi đợt 2, khi tình hình dịch đã ổn định, địa phương đánh giá, đề xuất dịch Covid-19 đã được kiểm soát.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ được chia làm 2 đợt thi. Ảnh minh họa

Các thí sinh tham dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 nếu có ý muốn sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển đại học, Bộ GDĐT sẽ trực tiếp chỉ đạo các cơ sở đại học xem xét bố trí chỉ tiêu trên tinh thần tự chủ của các trường đại học để đảm bảo công bằng với các thí sinh tham dự kỳ thi đợt 2.

Năm nay, cả nước có 900.152 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tăng hơn 13.500 thí sinh so với năm trước. TP. Đà Nẵng có gần 11.000 thí sinh tham dự kỳ thi THPT, trong đó có 9.300 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT của Quảng Nam năm 2020 là hơn 16.000, trong đó có 12.000 thí sinh đăng ký tuyển sinh bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ GDĐT thực hiện theo đúng quy định của Luật Giáo dục, việc tổ chức kỳ thi do Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định.

Ngày 9-10/8, khoảng 900.000 thí sinh cả nước sẽ dự thi tốt nghiệp THPT để xét tốt nghiệp và làm cơ sở xét tuyển đại học. Các em sẽ phải làm 3 bài thi bắt buộc: Toán, Văn, Ngoại ngữ và bài thi Khoa học tự nhiên (Hóa, Lý, Sinh) hoặc Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân).