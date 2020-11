TP.HCM: Sau sự cố tốc mái do lốc xoáy, học sinh Trường THPT Bình Phú sẽ được bố trí học tạm tại nhiều điểm trường

Một phòng học bị hư hỏng nặng do lốc xoáy.

Theo đó, về tổ chức hoạt động dạy học, Sở GD-ĐT đề xuất học sinh hai khối 10 và 11 sẽ được tổ chức học tại các điểm trường khác trên địa bàn quận 6 trên cơ sở đảm bảo các điều kiện về tổ chức dạy và học theo quy định. Riêng đối với học sinh khối 12 sẽ được bố trí học tại Trường THPT Bình Phú.



Về khắc phục sự cố cơ sở vật chất tại Trường THPT Bình Phú, Sở GD-ĐT kiến nghị cho phép sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai, lụt bão với kinh phí ước tính 2,9 tỷ đồng để thực hiện khắc phục, gia cố, sửa chữa, thiết lập lại hiện trạng mái che cho 2 khối nhà A, B vì đây là sự cố bất khả kháng do thiên tai.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 2/11 tại Trường THPT Bình Phú, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan chỉ đạo sẽ chuyển toàn bộ học sinh Trường THPT Bình Phú sang học tạm tại Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM cho tới khi hoàn thành dự án "Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Bình Phú".

Chiều cùng ngày, Sở GD-ĐT đã làm việc với 2 trường về khảo sát cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM.

Qua khảo sát, khối nhà C của Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM là khối nhà 8 tầng mới hoàn toàn bao gồm 2 tầng hầm để xe, 25 phòng học và 1 số phòng chức năng. Các phòng học được trang bị đầy đủ bàn ghế mới và hệ thống âm thanh mới, 2 tầng hầm đáp ứng được nhu cầu để xe của học sinh. Số lượng phòng chức năng đáp ứng được nhu cầu về khối văn phòng của nhà trường. Học sinh di chuyển giữa các tầng bằng 2 thang máy mới.

Tuy nhiên, khó khăn là trường không có khu vực sân chơi nên không thể tổ chức sinh hoạt dưới cờ, các hoạt động tập thể khác như hướng nghiệp, các hoạt động ngoại khóa, không thể tổ chức học các môn giáo dục thể chất và quốc phòng an ninh.

Ngoài ra, cơ sở không có phòng máy tính, phòng học kỹ thuật điện nên không thể tổ chức học môn tin học và nghề dành cho khối 11 (2 môn là tin học và điện dân dụng), không có các phòng thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh nên không thể tổ chức thực hành cho học sinh.

Số lượng phòng học theo dự kiến tại Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM ít hơn so với số lớp học (25 phòng học/45 lớp) gây nhiều khó khăn trong việc sắp thời khóa biểu cũng như việc tổ chức dạy học.

Thêm vào đó, trong tổng số 1.991 học sinh của Trường THPT Bình Phú có 904 học sinh cư ngụ tại quận 6 (chiếm tỉ lệ 45,4%), 744 học sinh cư ngụ tại quận Bình Tân (chiếm tỉ lệ 37,4%), 193 học sinh cư ngụ tại quận 8 (chiếm tỉ lệ 9,7%), 74 học sinh cư ngụ tại huyện Bình Chánh (chiếm tỉ lệ 3,7%)… Do đó, nếu học tại khối nhà C Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM sẽ có đến 96,2% học sinh khi đi học phải di chuyển hơn 7,5km so với bình thường.

Một nguyên nhân quan trọng khác là khối nhà C Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM hiện chưa được Sở Xây dựng và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nghiệm thu đưa vào sử dụng để đưa học sinh vào học. Các phòng học còn bụi bặm chưa được dọn dẹp, các hành lang chưa có lan can sắt chắn ngang nên không kịp đón học sinh trở lại ngày thứ Tư (4/11) theo thông báo trước đó.

Mặc khác, tại Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM hiện nay đang trong quá trình thực hiện một dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo các khối nhà từ nguồn vốn ngân sách tập trung TP, vì vậy không có sân bãi để xe dừng đỗ chờ đưa, đón học sinh. Vì thế, việc chuyển toàn bộ học sinh Trường THPT Bình Phú về đây sẽ gặp rất nhiều khó khăn.