TP.HCM: Sợ "lộ" việc nuôi trẻ vượt quá quy định cấp phép, chủ cơ sở Chúc Từ chuyển trẻ đi khắp nơi

Nguồn tin cho biết, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã làm việc với ông Lee Liem, người đứng đầu, chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em Chúc Từ trên đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh.



Cơ sở Chúc Từ luân chuyển trẻ em đi khắp nơi để tránh bị kiểm tra

Tại đây, ông Liem cho biết cơ sở Chúc Từ đang nhận nuôi, chăm sóc 87 trẻ em có độ tuổi từ sơ sinh đến trẻ 7 tuổi.

Mái ấm Chúc Từ nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Trần Tây Côn/ Ngày Nay

Qua theo dõi thông tin mái ấm Hoa Hồng, quận 12, nhận thấy việc cơ sở Chúc Từ đang nuôi quá số lượng trẻ được cấp phép hoạt động, nhiều khả năng cơ sở sẽ bị chính quyền địa phương kiểm tra, lúc 9h ngày 5/9, ông Liem đã chỉ đạo các bảo mẫu đưa 65 trẻ em đến tránh mặt tại phòng khám từ thiện Chúc Từ do ông Liem thuê và căn nhà tại số 57/… Điện Biên Phủ, phường 15 do ông Liem mua.

Lúc 9h30 cùng ngày, đoàn kiểm tra của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh, UBND phường 15 đến kiểm tra, ghi nhận có 22 trẻ có mặt tại cơ sở.

Đến 14h cùng ngày, ông Liem tổ chức đưa các trẻ trên đến các địa điểm khác nhau để chăm sóc, nuôi dưỡng (trong 65 trẻ có 24 trẻ được đưa đến chùa ở huyện Củ Chi).

Chiều 9/9, UBND quận Bình Thạnh tiếp tục chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh, Công an quận Bình Thạnh, UBND phường 15 làm việc với bà Lê Thị Thu Hoa – chủ cơ sở Chúc Từ liên quan đến 41 trường hợp trẻ do cơ sở này di chuyển, gửi tại 3 điểm ở Long An, Bến Tre và Lâm Đồng.

Qua kiểm tra, tại cơ sở ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre có 15 trẻ, 15/15 trẻ không có thông tin cha mẹ cho nhận trẻ. Tại cơ sở ở Long An có 15 trẻ, trong đó 12/15 trẻ có thông tin cha mẹ cho nhận trẻ.

Tại cơ sở Chúc Từ gửi tại ngôi chùa ở tỉnh Lâm Đồng có 11 trẻ, trong đó 11/11 có thông tin cha mẹ cho, nhận trẻ.

Hiện lực lượng chức năng quận Bình Thạnh đã có công văn gửi đến các địa phương có cơ sở Chúc Từ gửi trẻ đề nghị các địa phương phối hợp kiểm tra, xác minh, làm rõ các thông tin trẻ đang được gửi tại đây.

Bên cạnh đó, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo vệ khẩn cấp đối với các trẻ em liên quan theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cơ quan chức năng quận Bình Thạnh nhận thông tin về việc tài khoản phản ánh có trẻ em ở cơ sở Chúc Từ đánh chảy máu miệng.

Ngày 5/9, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất Mái ấm Chúc Từ.

Thời điểm kiểm tra, tại cơ sở chỉ có 22 bé (10 bé trai và 12 bé gái), các bé có giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế đầy đủ. Tuy nhiên, cơ sở không cung cấp được hợp đồng lao động của các bảo mẫu, giáo viên và người lao động cũng như các sổ sách tài chính liên quan (lý do là kế toán đang đi vắng).

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở Lê Thị Thu Hoa cho biết bà đã nắm được thông tin cô giáo Nhung bạo hành trẻ em và đã làm việc với cô Nhung, đồng thời quán triệt với các bảo mẫu ở đây cư xử đúng mực, không đánh đập, bạo hành trẻ.

Đoàn kiểm tra đề nghị cơ sở bổ sung các hợp đồng lao động, đảm bảo việc chăm sóc, nuôi dưỡng các bé theo quy định.

UBND quận Bình Thạnh quyết định tạm đình chỉ hoạt động tại cơ sở Chúc Từ trong 3 tháng, kể từ ngày 7/9.