TP.HCM có bao nhiêu cơ sở bảo trợ trẻ em ngoài công lập, quản lý ra sao?

Chiều 6/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) TP.HCM đã có thông tin xung quanh đến công tác quản lý các cơ sở, trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn TP.

Theo đó, hiện nay, TP.HCM có 16 cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc sở thực hiện tiếp nhận, quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng 6.505 đối tượng bảo trợ xã hội. Và 64 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập có quyết định thành lập đã tiếp nhận quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng 3.177 trường hợp. Trong đó có 23 cơ sở TP cấp phép hoạt động và 41 cơ sở quận, huyện và TP.Thủ Đức cấp phép hoạt động.

Từ sự việc Mái ấm Hoa Hồng, sở nhận định đây là vụ việc bạo hành trẻ em có tính nghiêm trọng và cần phải xử lý nghiêm để răn đe trước pháp luật.

"Quan điểm của sở từ khi tiếp nhận thông tin đến thời điểm này là xử lý nghiêm những người có hành vi bạo lực trẻ và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu để cơ quan có thẩm quyền thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra, xác minh và xử lý theo quy định", Sở LĐTB&XH thông tin.

Trẻ em từ Mái ấm Hoa Hồng được chuyển về Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình. Ảnh: D.B

Liên quan đến công tác quản lý, Sở LĐTB&XH cho hay, có 3 cấp quản lý đối với cơ sở trợ giúp xã hội, đó là cấp thành phố do Sở LĐTB&XH quản lý; cấp quận – huyện – TP.Thủ Đức do Phòng LĐTB&XH và cơ sở dưới 10 đối tượng do UBND cấp xã quản lý.

Sở LĐTB&XH cũng thường xuyên đề nghị, nhắc nhở các địa phương quan tâm kiểm tra, giám sát các cơ sở trú đóng trên địa bàn quản lý thực hiện, đảm bảo hoạt động theo giấy phép đã được cấp và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Theo Sở LĐTB&XH, sau vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra tại cơ sở Mái ấm Hoa Hồng, sở đã chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với các sở, ngành địa phương xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra, thanh tra các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập trên địa bàn TP để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định.