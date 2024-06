Ngày 11/6, tại Tòa án quận trung tâm Seoul, DJ Yesong (tên thật Ahn Yesong) đã đối mặt với phiên xét xử về vụ tai nạn liên hoàn gây chết người vào đêm 3/2. Công tố viên đề nghị mức án 15 năm tù với cáo buộc cô gây ra hai vụ tai nạn giao thông trong tình trạng say xỉn, thậm chí dẫn đến một người thiệt mạng.

Theo công tố viên, vụ tai nạn chết người là do sơ suất của Yesong khi cô vi phạm tín hiệu giao thông và chạy quá tốc độ. Họ nhấn mạnh sự cần thiết phải trừng phạt nghiêm khắc để bảo vệ xã hội và các gia đình khỏi những thiệt hại do lái xe say rượu gây ra.

Trong lời phát biểu cuối cùng, Yesong thừa nhận đã uống quá chén trong một bữa tiệc và gây ra hành động vô trách nhiệm. Cô bày tỏ sự hối hận sâu sắc và gửi lời xin lỗi chân thành đến nạn nhân và gia đình họ. Nữ DJ cam kết sẽ không tái phạm và sẽ chuộc lỗi thông qua các hoạt động tình nguyện.

Nữ DJ xinh đẹp chịu án tù 15 năm vì say xỉn gây tai nạn chết người

Mỹ nhân sinh năm 2000 bị đề nghị án tù 15 năm. Ảnh: IG.

Trước đó, rạng sáng ngày 3/2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại đường Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc. Nữ DJ Yesong (23 tuổi) trong tình trạng say xỉn đã lái ô tô tông vào một xe máy từ phía sau. Hậu quả, người điều khiển xe máy, một tài xế giao hàng khoảng 50 tuổi bị văng ra xa và tử vong tại chỗ do vết thương quá nặng.



Tại hiện trường, nhân chứng cho biết, Yesong có thái độ không hợp tác với cảnh sát. Cô ngồi bên vệ đường, ôm thú cưng đi cùng cô trong ô tô và từ chối đưa ra lời khai. Cảnh sát đã cố gắng tách cô ra khỏi thú cưng nhưng không thành công. Yesong liên tục kêu thét và đòi liên lạc với gia đình. Một nhân chứng kể lại: "Sau khi gây ra vụ tai nạn, cô ấy ngồi ôm con chó, không hợp tác. Cô ấy liên tục phàn nàn, giãy giụa đến cùng, sau đó bị cảnh sát còng tay đưa đi".

Một nhân chứng khác cho biết, anh ta đã cố gắng nói chuyện với Yesong nhưng cô không phản ứng. "Cô ấy dường như không hiểu chuyện gì xảy ra. Có thể, cô ấy đã sử dụng chất cấm chứ không chỉ uống rượu", nhân chứng này chia sẻ với tờ News1.

Sau khi bị tạm giam, ngày 10/2, thông qua mẹ ruột, Yesong đã gửi lời xin lỗi: "Tôi biết mình không thể làm gì để giảm bớt tội ác. Tôi sẽ mang nỗi đau mình gây ra cho nạn nhân và gia đình anh ấy đến cuối đời".

Hiện trường vụ tai nạn, nữ DJ Yesong ngồi ôm thú cưng và không hợp tác với cảnh sát. Ảnh: Chosun.

Mẹ của Yesong giải thích rằng, phản ứng "không làm gì" của con gái mình vào thời điểm sau tai nạn là do quá sợ hãi và hoảng loạn. Yesong cũng lên tiếng giải thích: "Sau khi gây tai nạn, tôi không thể nhìn thấy nạn nhân, không biết mình tông phải ai đó. Rất nhiều người có mặt ở đó, bao quanh tôi. Chó của tôi bắt đầu sủa lớn, tôi chỉ ôm chặt nó vì người có mặt ở hiện trường bảo tôi làm vậy".

Nữ DJ sinh năm 2000 cũng bày tỏ sự đồng cảm với gia đình nạn nhân: "Tôi cũng mất cha từ nhỏ nên thấu hiểu nỗi đau mất đi người thân của gia đình nạn nhân". Tuy nhiên, thông tin này sau đó bị phát hiện là không đúng sự thật, khiến dư luận càng thêm phẫn nộ.

Tòa án dự kiến sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào sáng ngày 9/7.