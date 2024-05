TP.HCM tăng vốn 2.000 tỷ, "cởi trói” để HTX phát triển xứng tầm

Tính riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, tính đến 2023, TP.HCM có 164 HTX đăng ký hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó, có 97 HTX đang hoạt động; 2 liên hiệp HTX nông nghiệp.

Trong khu sơ chế rau của HTX Phước An. Ảnh T.Đ

HTX gặp nhiều khó khăn, vướng mắc

Tại thời điểm này, một số HTX trồng rau an toàn ở TP đang "bí" đầu ra. Thậm chí, không ít thành viên HTX đã và đang xin rút vốn khỏi HTX.

Giám đốc HTX Phước An Trần Văn Thích cho biết, hiện HTX bán ra thị trường khoảng 20 - 30kg. Trong khi đó, trước đây HTX Phước An thu mua rau từ các thành viên khoảng 3 tấn rau/ngày. Giờ, HTX không dám đặt hàng cho thành viên sản xuất. Từ chỗ có hơn 60 thành viên, HTX Phước An chỉ còn khoảng 30 thành viên.

Theo ông Thích, chính quyền địa phương cần hỗ trợ tìm đầu ra cho HTX, cũng như hỗ trợ kinh phí, cho thuê đất công để đầu tư làm nhà sơ chế đạt chuẩn.

Không chỉ vướng mắc đầu ra, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch HTX Xuân Lộc, quận 12 cho biết, gần 40 năm nay HTX đã kiến nghị các cơ quan chức năng của TP cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho 5ha đất (các thành viên trong HTX góp vốn mua đất) để thuận lợi cho việc sản xuất, kinh doanh. Thế nhưng, đến nay, kiến nghị của HTX vẫn không được giải quyết. Các cơ quan chức năng không cấp giấy cũng không thu hồi, thành thử, HTX không biết xoay xở thế nào.

Trong khi đó, ông Tôn Thất Hưng, Phó giám đốc HTX Nông nghiệp Xuân Lộc (quận 12) chia sẻ, HTX có khoảng 4 ha đất nông nghiệp nhưng nhiều năm nay chưa được cấp giấy sử dụng nên đây là rào cản không phát triển được. Vừa qua, HTX đưa vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, do không có tờ giấy nên không ai dám hợp tác.

Mạnh tay cung vốn cho HTX phát triển

Có thể thấy, một trong những khó khăn nhất của hợp tác xã hiện nay chính là vấn đề vốn. Bởi theo thống kê của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, chỉ có 10% hợp tác xã được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX. Cùng với đó, số liệu khảo sát trên 300 hợp tác xã thì đến 80% hợp tác xã phải vay ở thị trường phi chính sách và hệ thống tín dụng đen với lãi suất cao, thời gian ngắn, chủ yếu phục vụ cho đáo nợ, chờ vốn tín dụng.

Trồng rau ở HTX Phước An. Ảnh: T.Đ

Tại TP.HCM tình hình khó tiếp cận vốn của các HTX cũng không khác là bao. Nhiều HTX xã tại TP "tha thở" về việc tiếp cận nguồn vốn để phát triển. Hầu hết, những khó khăn về tiếp cận vốn tín dụng của HTX chủ yếu xuất phát từ điều kiện nội tại chưa đáp ứng các điều kiện tín dụng.

Nắm bắt được "tâm tư" này, TP có kế hoạch sẽ tăng nguồn vốn Quỹ Trợ vốn thành viên hợp tác xã TP. Trong đó, phấn đấu đến năm 2030, quỹ có nguồn vốn hoạt động đạt xấp xỉ 2.000 tỷ đồng…,

Vấn đề là, để các HTX tiếp cận nguồn vốn này, TP cần phải có các giải pháp hỗ trợ từ nhiều phía, kể cả cơ chế, chính sách.