Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại phiên họp kinh tế xã hội tháng 7. Ảnh: Việt Dũng

Nghị quyết 98 như một dự án lớn của TP.HCM

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, hôm nay là ngày ý nghĩa đối với TP.HCM, là ngày Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội có hiệu lực.

Do đó, ông đề nghị lãnh đạo sở ngành, địa phương thực sự chuyển tâm thế, quyết tâm thực hiện Nghị quyết 98 đạt kết quả cao nhất.

UBND TP.HCM đang hoàn thiện kế hoạch thành lập Hội đồng tư vấn thực hiện Nghị quyết 98, trong đó có đội ngũ chuyên gia để tư vấn, theo dõi. "Chúng ta xem Nghị quyết 98 như một dự án lớn của TP.HCM, phải có hội đồng theo dõi, đôn đốc thực hiện", ông Phan Văn Mãi nói.

UBND TP.HCM cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện, phân công công việc cụ thể cho từng đơn vị, tham mưu 4 nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến TP sẽ có 18 nội dung cụ thể hoá Nghị quyết 98 trình HĐND TP chậm nhất vào kỳ họp giữa kỳ tháng 9/2023 và 8 nội dung trình HĐND TP vào kỳ họp cuối năm 2023.

Đáng chú ý, hôm nay TP đã triển khai một số nội dung về tổ chức bộ máy của TP.Thủ Đức gồm triển khai tổ chức HĐND, các ban của HĐND TP.Thủ Đức; công bố quyết định thành lập ba đơn vị sự nghiệp công của TP.Thủ Đức (trung tâm an sinh, trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư, trung tâm quản lý khai thác hạ tầng).

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 98, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các sở ngành đổi mới phương thức hành động, mỗi đơn vị thành lập tổ công tác thực hiện, trong đó có các chuyên gia, các sở ngành khác, tổ chức theo dõi, đôn đốc, đảm bảo tiến độ thực hiện.

115 nhóm vướng mắc chưa được tháo gỡ

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, tháng 7, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của TP.HCM dự đạt 103.857 tỷ đồng, tăng 4,3% so với tháng trước và tăng 11,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023 ước đạt 660.011 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ.

Về thực hiện đầu tư công, TP.HCM đã giao và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là 68.490 tỷ đồng. Đến cuối tháng 7, TP.HCM đã giải ngân 18.107 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 26%.

Tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm ước đạt 268.316 tỷ đồng, đạt 57,1% dự toán năm và bằng 93,9% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương (không tính tạm ứng) là 34.213 tỷ đồng, đạt 30,9% dự toán, tăng 11,5% so cùng kỳ.

Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù cho TP.HCM chính thức có hiệu lực từ 1/8. Ảnh: B.D

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá, mặc dù có khởi sắc nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn. Một số chỉ số tăng trưởng chưa đạt yêu cầu, trong đó có việc giải ngân vốn đầu tư công. Thời gian qua, TP.HCM đã đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp nhưng vẫn còn tồn đọng.

Công tác lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM còn chậm, cần phải tập trung thực hiện. "Quy hoạch là đi trước, nếu không có quy hoạch thì các dự án, kể cả công và tư đều tắt hết", ông Mãi nói.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND TP đề nghị các đơn vị tiếp tục đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Hiện TP.HCM vẫn còn 115 nhóm vướng mắc chưa được tháo gỡ, phải đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành trong quý 3. Đồng thời, giải quyết nhanh các vướng mắc liên quan đến nhà ở xã hội, chung cư cũ để chậm nhất ngày 2/9 mở bán một số dự án.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm các khiếu nại liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu công nghệ cao. Đến quý 3 cơ bản phải dứt điểm các vụ khiếu nại, khiếu kiện dai dẳng, phức tạp.