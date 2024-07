TP.HCM tiếp tục học tập mô hình sản xuất hiệu quả ở các tỉnh để phát triển nông nghiệp đô thị

Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố tương đối ổn định. Tính đến tháng 5 năm 2024, diện tích gieo trồng rau các loại đạt 8.457ha (giảm 1,7% so cùng kỳ); diện tích gieo trồng hoa, cây kiểng đạt 2.068ha (xấp xỉ so cùng kỳ); đàn bò sữa đạt 36.027 con (giảm 10,3% so cùng kỳ); tổng đàn heo đạt 131.566 con (giảm 5,5% so cùng kỳ); sản lượng tôm nước lợ đạt 3.656 tấn (tăng 10,2% so cùng kỳ); cá cảnh đạt 44,7 triệu con (tăng 5,4% so cùng kỳ)... Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 5 tháng đầu năm đạt 7.935,8 tỷ đồng, tăng 1% so cùng kỳ.