TP.HCM: Triệt xóa đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô lớn, bắt giữ 16 đối tượng

Chiều 28/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã thông tin liên quan đến vụ triệt phá đường dây mua bán trẻ em quy mô lớn trên địa bàn. Đây là chuyên án do Phòng PC02 Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Tân Bình, các đơn vị liên quan triệt phá.



Triệt xóa đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô lớn

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam 16 đối tượng về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Theo công an, đây là đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô lớn "núp bóng" dưới hình thức cho - nhận con nuôi do Nguyễn Thị Ánh Đào (42 tuổi, quê Nghệ An), Hoàng Thị Nhung (30 tuổi, quê Đồng Nai), Đỗ Thị Thuý Ngân (30 tuổi, quê Hà Nội) và Cao Thị Thu Phương (41 tuổi, quê Hải Dương) cầm đầu.

Lực lượng chức năng thông tin về vụ việc.

Bước đầu xác định, các đối tượng mua trẻ sơ sinh giá từ 10 - 23 triệu đồng/bé, rồi bán lại với giá từ 35 - 75 triệu đồng/bé.

Quá trình mua bán trót lọt, nhóm đối tượng đã làm giả giấy tờ liên quan đến nhân thân các đứa trẻ.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Báo điện tử Dân Việt tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ án trên.