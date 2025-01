Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân 2025.

Kế hoạch nhằm mục đích tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Công điện số 132/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 8570/UBND-ĐT của Chủ tịch UBND TP về nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP; bảo đảm lưu thông được an toàn, thông suốt; đáp ứng nhu cầu đi lại và nâng cao chất lượng phục vụ đưa đón người dân ra vào TP.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông… nhằm tạo điều kiện để người dân TP, khách du lịch trong và ngoài nước đón mừng năm mới nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 với tinh thần "Tết đến với mọi người, mọi nhà" gắn với công tác giữ vững an ninh chính trị - trật tự xã hội; phòng, chống cháy nổ và mỹ quan đô thị.

Hàng dài phương tiện "đứng hình" xung quanh các tuyến đường khu vực cảng Cát Lái (TP.HCM) vào những ngày cận Tết Ất Tỵ 2025 sáng 23/1. Ảnh: D.B

Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, thực hiện các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông cho người dân trong dịp Tết.

Tổ chức lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2025 với chủ đề "Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai"; thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngay từ đầu năm 2025, tạo tiền đề thực hiện hiệu quả Chương trình công tác an toàn giao thông năm 2025.

Tập trung công tác tuyên truyền Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến người dân trên địa bàn TP. Phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông đến mức thấp nhất và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên địa bàn TP.HCM trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân 2025.

TP.HCM trực 24/7 đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc dịp Tết. Ảnh: D.B

Trong đợt cao điểm Tết, Thường trực Ban An toàn giao thông TP, Sở GTVT, Công an TP, UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại, đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ảnh của người dân về vận tải hành khách và tình hình trật tự an toàn giao thông.

Khắc phục ùn tắc giao thông, cũng như kịp thời phối hợp giải quyết, khắc phục các sự cố, tai nạn giao thông đồng thời các cơ quan trên cung cấp danh sách, số điện thoại của cán bộ trực, gửi Ban An toàn giao thông TP.HCM để bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành khi cần thiết.

Thực hiện chế độ báo cáo 24/7 và báo cáo trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định từ ngày 25/1 đến hết ngày 2/2 gửi về Ban An toàn giao thông TP.HCM để tổng hợp chung và báo cáo theo chế độ quy định.

Thời gian thực hiện từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết ngày 2/2.