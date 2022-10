TP.HCM: Va chạm giao thông, 1 người phụ nữ bị nhóm người trong tiệc cưới đánh nhập viện

Va chạm giao thông, chị L.N. L (26 tuổi, ngụ xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) bị nhóm người trong tiệc cưới đập điện thoại, đánh nhập viện. Ảnh: B.T

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 2/10, chị H. (22 tuổi, ngụ xã Thới Tam Thôn) chạy xe máy chở theo cháu bé 3 tuổi là con của chị L. trên đường về tại đoạn đường Ấp Đông 1. Khi tới gần nhà thì xe máy va chạm với một người đàn ông đang từ trên xe khách đi đám cưới gần đó bước xuống đường.

Sau va chạm, hai bên nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi. Nhóm đi đám cưới gồm cả đàn ông và phụ nữ nảy sinh xô xát với chị H. khiến bé gái khóc thét.

Nhận tin, chị L. cùng mẹ ruột từ nhà chạy ra. Chị L. dùng điện thoại quay phim thì bị một số người đàn ông đi đám cưới tấn công, đập điện thoại, chửi bới.

Vụ việc sau đó được người xung quanh can ngăn. Chị L. được đưa vào bệnh viện sơ cấp cứu. Riêng mẹ và em gái bị xây xát nhẹ. Những người liên quan sau đó rời khỏi hiện trường.

Công an xã Thới Tam Thôn cũng nhanh chóng có mặt. Chú rể cũng được mời về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ. Đại diện Công an xã Thới Tam Thôn cho biết nguyên nhân ban đầu là do va quệt giao thông, hiện đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý.