Xóa sổ đường dây trộm xe máy khủng



Nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và bảo vệ tài sản cho người dân, lãnh đạo công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) yêu cầu công an các phường tăng cường tuần tra, rà soát, lên danh sách các đối tượng có biểu hiện bất minh. Đồng thời, chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án truy xét.

Các đối tượng chuyên trộm xe bị công an quận Bình Thạnh bắt giữ. Ảnh công an cung cấp

Qua quá trình rà soát, củng cố chứng cứ tội phạm, trưa 25/1/2022, tổ trinh sát Hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh tiến hành bắt Bùi Đình Thạch (SN 1995, quê Bình Phước, tạm trú quận Gò Vấp) và Nguyễn Triệu Long Nhân (SN 1995, ngụ Bình Dương) vào thời điểm hai đối tượng này đang đưa xe máy Sirius BKS 48D1-317.19 đi tiêu thụ.

Cùng ngày, hai mũi trinh sát khác đã ập vào bắt Nguyễn Văn Hậu (tự Hậu "chùa", SN 1992, tạm trú TP.Thủ Đức) và Trương Văn Phú (SN 1994, ngụ quận Bình Thạnh). Đây là hai đối tượng được xác định "đá xế" chuyên nghiệp. Đáng nói, Hậu đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và Phú có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Hậu và Phú đã thừa nhận hành vi trộm xe máy của mình. Xe máy Sirius BKS 48D1-317.19 được chúng bẻ khóa, lấy trộm trước quán cà phê Passio (đường Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh). Ngoài ra, qua đấu tranh, hai đối tượng còn khai nhận đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn các quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận và TP.Thủ Đức. Toàn bộ các xe trộm được, Hậu đều bán rẻ lại cho hai đối tượng tên Thạch và Nhân để lấy tiền tiêu xài.

Hàng chục biển kiểm soát xe máy, giấy tờ xe được thu giữ tại nhà các đối tượng trộm cắp. Ảnh công an cung cấp

Khám xét nơi ở của đối tượng Thạch trong hẻm 105 Nguyễn Tư Giản (phường 12, quận Gò Vấp), trinh sát thu được 8 xe máy các loại gồm: Xe Vision BKS 69B1-454.04 do Lê Đình Mỹ Anh (SN 1998, quê Cà Mau) đứng tên.

Qua làm việc, nạn nhân khai bị mất xe này vào tối 17/12/2019, tại phường 5, quận Gò Vấp; Xe Wave BKS 83P1-282.10 (biển giả), qua xác minh BKS thật là 83E1-196.63 do Trần Hoàng Việt (quê Sóc Trăng) đứng tên sở hữu; Xe Future BKS 64F1-370.66 do Hậu - Phú trộm được vào sáng 18/1/2022 ở Đường 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức rồi bán cho Thạch; Xe Vario BKS 70K1-549.78 (biển giả) qua xác minh, BKS thật là 67G1-760.21 do Trần Phương Oanh (quê An Giang) đứng tên; Xe Exciter BKS 69N1-263.00 (biển giả), qua xác minh BKS thật là 48H1-198.29 do Ngô Phi Nguyên (quê Đắk Nông) làm chủ. Cuối cùng là xe Click không gắn biển kiểm soát và 2 xe SH 150, Exciter đã bị mài số khung lẫn số máy.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 7 biển kiểm soát xe các loại, 8 giấy đăng ký xe cùng nhiều dụng cụ dùng để làm lại số khung, số máy, như máy mài, máy khoan, đầu từ, 9 đoạn sắt hình lục giác, 5 dụng cụ mở khóa, thước đo, kìm kẹp, kìm bấm...

Công cụ hành nghề "đá xe" của các đối tượng. Ảnh công an cung cấp

Mở rộng điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh mời đối tượng N.V.T. (SN 1962, ngụ quận 8) là người chuyên cung cấp các loại đoản phá khóa xe máy cho Hậu và đồng bọn đi trộm xe. Tuy nhiên, do chưa đủ căn cứ và cơ sở để tạm giam T. nên cơ quan điều tra sẽ củng cố hồ sơ, xử lý sau.

Lộ diện đường dây tiêu thụ xe gian xuyên quốc gia

Quá trình bắt các đối tượng chuyên trộm cắp xe máy, lực lượng chức năng đã lần tìm được một đường dây tiêu thụ xe gian xuyên quốc gia.

Theo đó, công an quận Bình Thạnh xác định, hai vợ chồng Trần Văn Tùng (SN 1996) và Nguyễn Thị Tuyết Nhi (SN 2001) cùng ngụ tại phường 21, quận Bình Thạnh chuyên trộm cắp tài sản, xe máy. Vào ngày 21/2/2022, cặp vợ chồng này đã thành công lấy trộm chiếc xe máy Vision BKS 83E1-315.05 dựng trước cửa hàng Eleven Saigon Pearl (đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh).

Các phương tiện bị trộm được công an thu giữ. Ảnh công an cung cấp

Sau khi "đá" được xe, hai đối tượng mang về nhà cất giấu, tháo biển kiểm soát bỏ vào trong cốp xe. Tiếp đó, Tùng gọi điện cho Đinh Công Trọng Nghĩa (SN 1995, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh) để chào bán. Mặc dù biết rõ xe này do vợ chồng Tùng trộm cắp mà có nhưng Nghĩa vẫn đồng ý mua với giá 13 triệu đồng.

Sau khi giao dịch, Nghĩa đem xe về chung cư trên đường Phan Văn Hân (phường 17, quận Bình Thạnh) gửi rồi chụp hình, gọi Zalo cho Đặng Văn Tuấn (SN 1994, quê Tây Ninh) để chào bán. Tuấn nắm giá cả, thông tin phương tiện, sau đó gọi cho Võ Hoàng Thuận (SN 1994, quê Tây Ninh) hỏi ý kiến và được Thuận đồng ý mua với giá 17 triệu đồng. Hôm sau, Thuận đưa tiền cho Tuấn lên TP.HCM để mua xe đưa về. Ngoài xe Vision, Nghĩa còn bán cho Tuấn chiếc xe Dream cũ (không rõ biển kiểm soát), với giá 3 triệu đồng.

Sau khi nhận xe máy Vision BKS 83E1-315.05, Thuận điều khiển qua biên giới Campuchia và bán lại cho đối tượng tên Cát với giá 880 USD. Thuận đổi ngoại tệ ra được 18,5 triệu đồng và đã tiêu xài hết.

Khi bị bắt, Thuận khai nhận, không chỉ thường xuyên thuê Tuấn đến TP.HCM mua xe gian về bán kiếm lời, đối tượng này còn thuê Võ Công Hậu (SN 1998), Lê Văn Nghĩa (SN 2002) cùng quê Tây Ninh đến TP.HCM để nhận xe gian, chạy về Tây Ninh giao cho Thuận.

Ngoài ra, khi bị bắt, đối tượng Nghĩa thừa nhận đang "giữ giùm" xe máy BKS 59S3-277.25 của một "mối quen" nhờ tiêu thụ. Chiếc xe này Nghĩa đang gửi tại bãi xe của Bến xe Miền Đông. Sau khi thu hồi và xác minh, cơ quan điều tra xác định chủ xe là anh Phạm Minh Khang (SN 2002, ngụ phường 21, quận Bình Thạnh).

Theo lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh, đơn vị này đã lần lượt bắt giữ và mời các đối tượng khác liên quan về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, do các đối tượng này bán thẳng xe qua nước bạn sau khi mua nên việc thu hồi tài sản bị mất hiện gặp rất nhiều khó khăn. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng.