TP.HCM xử lý nghiêm minh các vụ án, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm

Trong thời gian qua, trên địa bàn TP.HCM xảy ra rất nhiều vụ việc chấn động xã hội. Có thể kể đến như vụ nâng khống giá kit test Covid-19 của Công ty Việt Á; vụ bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành dẫn đến tử vong; vụ tố cáo ăn chặn tiền từ thiện của các cá nhân, tổ chức....

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong nghi do "dì ghẻ" bạo hành là một trong những vụ án nghiêm trọng, được xã hội hết sức quan tâm thời gian gần đây. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tại Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2022 của Viện KSND TP.HCM vừa tổ chức, ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá, năm 2021 là một năm mà thành phố phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức.

Theo ông Mãi, dịch Covid-19 bùng phát kéo theo nhiều khó khăn trong đời sống kinh tế, xã hội của người dân. Và đây cũng là một trong những yếu tố tiềm ẩn sự mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự. Dù vậy, các cơ quan chức năng tại TP.HCM cũng như Viện KSND TP.HCM đã phối hợp, xử lý, giải quyết và kiểm soát được tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM chúc mừng Viện KSND TP.HCM nhận cờ thi đua Chính phủ. Ảnh: Việt Dũng



Trong thời gian tới, ông Mãi nhận định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội sẽ diễn biến phức tạp, có thể xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, các tranh chấp dân sự, hành chính, kinh tế… Chính vì vậy, ông đề nghị đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng, lãng phí để ổn định phục hồi kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết.



Lãnh đạo UBND TP.HCM đề nghị, Viện KSND TP.HCM tập trung làm tốt một số nhiệm vụ quan trọng. Cụ thể là làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho TP.HCM; nắm chắc tình hình diễn biến tội phạm, cẩn trọng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, UBND TP.HCM đề nghị Viện KSND TP.HCM cần tăng cường chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và phối hợp với các cơ quan tư pháp của TP.HCM để xử lý kịp thời, xử lý nghiêm minh các vụ án hình sự nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Theo Viện KSND TP.HCM, tình hình tội phạm trong năm 2021 giảm so với năm 2020 do thành phố thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, cơ quan điều tra 2 cấp đã phát hiện khởi tố mới hơn 8.300 vụ án hình sự, giảm 1.681 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Các loại tội phạm giảm là trộm cắp tài sản, cướp giật, cố ý gây thương tích… Tuy nhiên, một số loại tội phạm khác gia tăng là tội phạm kinh tế, môi trường, tham nhũng và chức vụ; tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng…