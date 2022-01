Bộ Công an đề nghị giải quyết "vấn đề xương sống" về tội phạm ma tuý

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022 và tổng kết Kế hoạch 486 của Bộ Công an về tập trung giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy tại địa bàn TP.HCM, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia và các tỉnh trọng điểm phía Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Ảnh: Huy Hà

Báo cáo kết quả công tác năm 2021 của lực lượng C04 cho thấy, năm 2021, khi dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ thì trên thế giới, tình hình tội phạm ma túy, nhất là 3 trung tâm ma túy lớn khu vực "Trăng lưỡi liềm vàng", khu vực Nam Mỹ, khu vực "Tam giác vàng" vẫn diễn biến rất phức tạp.

Trong nước, tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới đất liền diễn biến hết sức phức tạp. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19, loại tội phạm này càng phức tạp, các lực lượng chức năng kiểm soát rất chặt chẽ người và phương tiện lưu thông qua biên giới, tuy nhiên tình trạng vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào nước ta qua biên giới vẫn diễn ra, thậm chí với số lượng rất lớn.

Tuyến hàng không, các đối tượng lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh và ký gửi hàng hóa cất giấu ma túy rất tinh vi từ các nước châu Âu về Việt Nam tiêu thụ và vận chuyển đi các nước. Tuyến đường biển vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn, trọng điểm là các cảng biển tại TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng... Cũng theo đánh giá, tình trạng tội phạm ma túy có liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản và các đường dây rửa tiền xuyên quốc gia vẫn tiềm ẩn và có dấu hiệu diễn biến phức tạp.

Bộ Công an quán triệt, năm 2022 là năm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội hơn năm trước, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Lãnh đạo C04 cũng cho biết, thời gian tới sẽ đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm mua bán và tổ chức, chứa chấp, cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy phức tạp, gây bức xúc dư luận, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; các địa bàn giáp ranh, địa điểm công cộng và khu vực tổ chức sự kiện, lễ hội có đông người tham gia; các khu chung cư, resort…, đồng thời, tham gia tích cực, có trách nhiệm các cam kết trong khuôn khổ hợp tác song phương, đa phương về phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống ma túy nói riêng.

Trong năm 2022, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tập trung các nhiệm vụ: Kiểm soát được tình hình tội phạm ma túy, không để tội phạm ma túy cấu kết, móc nối hoạt động giữa 4 tuyến trọng điểm và với các tuyến, địa bàn khác; kết hợp mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia. Đồng thời, triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế cụ thể, hiệu quả để phòng ngừa, ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm, không để nước ta trở thành địa bàn sản xuất, trung chuyển ma túy quốc tế.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những kết quả mà lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cả nước đã đạt được. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, năm 2021, lực lượng đã làm tốt hơn năm 2020, từ phòng ngừa, đấu tranh, phối hợp quốc tế, đặc biệt là tham mưu chiến lược, vai trò xuyên suốt từ Cục đến cấp xã.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Huy Hà

Xác định năm 2022 là năm nhiều khó khăn, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị toàn lực lượng đánh giá chất lượng dự báo tình hình của ma túy, nhóm cầu và nhóm cung. Theo đó, nguồn cung đã từ phương thức đơn giản, số lượng giao dịch, vận chuyển theo các đường dây, ổ nhóm ít, đến giờ số lượng vận chuyển tăng, số người tham gia các đường dây cũng gia tăng.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng đề nghị, toàn lực lượng cần giải quyết vấn đề cung, cầu ma túy một cách đồng bộ, đây là vấn đề xương sống. Bên cạnh đó, cần đánh giá mức độ gia tăng hoạt động tội phạm về ma túy của người nước ngoài ở Việt Nam và hoạt động vi phạm pháp luật về ma túy của người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo thống kê của C04, toàn lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy năm qua đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ hơn 26.000 vụ, với hơn 38.000 đối tượng; thu giữ hơn 680kg heroin; hơn 2,7 tấn và 2,3 triệu viên ma túy tổng hợp; gần 1 tấn cần sa; hơn 140kg thuốc phiện, 274 khẩu súng, hàng trăm viên đạn, hơn 23 tỷ đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan. Đã khởi tố mới hơn 22.600 vụ, với 30.000 bị can phạm tội về ma túy. Trong khi đó, riêng lực lượng của C04 đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, khám phá 74 vụ, bắt giữ 213 đối tượng, thu giữ hơn 200kg heroin; hơn 1 tấn và hơn 1,8 triệu viên ma túy tổng hợp. Cùng với đó, thu giữ 13 khẩu súng, 1 lựu đạn… Ghi nhận những thành tích xuất sắc đạt được trong năm 2021, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc được Chủ tịch nước tặng thưởng 46 Huân chương các hạng, Thủ tướng Chính phủ tặng 61 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân…