Mưa lớn ở Thái Nguyên: Sạt lở đất nhiều vị trí, di dời khẩn cấp 38 hộ dân đến nơi an toàn

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, từ đêm 22 đến sáng 23/8 trên địa bàn TP.Thái Nguyên xảy ra mưa lớn gây sạt lở đất một số điểm, giao thông ngập úng cục bộ, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại và thiệt hại tài sản của người dân.

Theo đó, có 38 hộ dân trên địa bàn phường Đồng Quang và Gia Sàng phải di dời khẩn cấp do sạt lở.

Cụ thể, tại phường Đồng Quang: Sạt lở đất tại khu vực gần đồi Ông Đống, ảnh hưởng tới 5 hộ dân tại tổ 12. Hiện tại, UBND phường Đồng Quang, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiểm tra hiện trường, hỗ trợ các hộ di dời khẩn cấp. Ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 140 triệu đồng.

Sạt lở đất gần cột ăng ten của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên tại phường Gia Sàng, TP.Thái Nguyên. Ảnh: BTN

Tại phường Thịnh Đán: Sạt lở khoảng 23m3 đất tại trường Tiểu học Lương Ngọc Quyến (sau nhà thư viện) và 3 hộ dân thuộc tổ dân phố 5, 7, 8.

Tại phường Gia Sàng: Khu vực chân Trạm phát sóng tháp Ăngten Đài Truyền hình tỉnh Thái Nguyên thuộc tổ 3, phường Gia Sàng bị sạt lở một số vị trí hộ dân dưới chân đồi của Trạm phát sóng. Tại tổ dân phố 10 sạt lở đồi Đèn đã làm hư hỏng một phần dãy nhà trọ hai tầng, tại tổ 12 đồi Ông Ngà đã gây sạt lở khoảng 100m3 đất.

Hiện tại, lực lượng cảnh sát cứu hộ công an tỉnh, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường Gia Sàng đã tổ chức di dời 6 hộ gia đình (khoảng 25 khẩu) tại tổ 3; di dời toàn bộ khoảng 20 người (10 hộ) tại dãy nhà trọ tổ 10; di dời khoảng 40 người (20 hộ) tại tổ 12; số hộ gia đình trên đều nằm trong khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của sạt lở và đã được di chuyển tới vị trí an toàn, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân.

Sạt lở đất tại xã Hợp Tiến (huyện Đồng Hỷ). Ảnh: BTN

Tại xã Đồng Liên, đoạn kênh mương xóm Đồng Vạn sạt lở 5 – 7m; Tại xã Tân Cương, sạt lở khoảng 100m tại núi Guộc; Tại phường Tân Lập, khu vực đường Lê Hữu Trác bị sạt lở khoảng 15m; phường Đồng Bẩm, sạt lở đất khoảng 30m3, dài 5m phía sau gia đình bà Trần Thị Bắc, tổ dân phố Ao Voi (đất quốc phòng do Lữ đoàn 210 quản lý). Cơ quan chức năng đã huy động 2 dân quân hỗ trợ gia đình di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời tiếp tục phối hợp với Lữ đoàn 210 theo dõi, khắc phục hậu quả.

Lãnh đạo TP.Thái Nguyên kiểm tra thực tế tại phường Gia Sàng, TP.Thái Nguyên. Ảnh: BTN

Tại phường Hương Sơn, sạt lở khu vực tổ 10 làm ảnh hưởng vào nhà dân. Hiện đã huy động 2 dân quân phối hợp cùng tổ dân phố dọn dẹp sơ bộ đường vào nhà dân; Xã Cao Ngạn, đoạn xóm Vải, cách quán Chuyên 30m bị sạt lở dài 3m, sâu hõm 40cm; Phường Tân Thành, sạt lở đất đồi tại tổ 4 và tổ 7, ảnh hưởng tới 2 hộ dân; Xã Phúc Trìu, đường ven Hồ Núi Cốc, xóm Đồi Chè có nhiều điểm bị sạt lở.

Ngoài ra, mưa lớn kéo dài còn gây đổ 103m tường rào tại các phường: UBND phường Tân Thành (3m); phường Thịnh Đán (100m, gồm hàng rào của cơ sở cai nghiện đa chức năng tỉnh Thái Nguyên, trường THPT Ngô Quyền và 2 hộ dân). Ước thiệt hại khoảng 110 triệu đồng.

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm sạt lở bờ sông tại xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình. Ảnh: Hà Thanh

Ngay sau khi các sự cố sạt lở xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.Thái Nguyên, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, phường bị ảnh hưởng đã phối hợp với các đơn vị liên quan căng dây, cắm biển cảnh báo, yêu cầu và hỗ trợ nhân dân di chuyển người, tài sản đến vị trí an toàn.