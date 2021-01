TQ: Số ca nhiễm Covid-19 trong ngày lên mức kỷ lục sau hơn 5 tháng

Reuters đưa tin, tổng số ca mắc Covid-19 mới ở Trung Quốc trong ngày 10.1 là 103 trường hợp - cao nhất kể từ ngày 30.7 năm ngoái.

Trong đó, có 85 ca nhiễm Covid-19 lây truyền nội địa.

Trong số 85 ca nhiễm virus mới lây truyền nội địa, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, chiếm 82 trường hợp. 3 ca nhiễm Covid-19 còn lại được phát hiện ở Liêu Ninh và Bắc Kinh.

Mặc dù số ca nhiễm mới là không đáng kể so với tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc vào những tháng đầu của năm 2020, nhưng giới chức nước này tỏ ra lo ngại vì thời điểm Tết Nguyên Đán đang tới gần.

Hàng chục tỉnh, thành phố Trung Quốc bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Hà Nam và Hồ Bắc đã khuyến cáo người dân tránh "về quê không cần thiết" trong kỳ nghỉ Tết, khuyến khích ở lại nơi họ đang làm việc.

Ở Trung Quốc, thời điểm từ 28.1 – 8.3 là cao điểm di chuyển khi khoảng 400 triệu người từ các thành phố lớn sẽ đổ về quê ăn tết. Vé tàu đã được bán ra từ ngày 30.12 năm ngoái.

Thành phố Thạch Gia Trang – thủ phủ và tâm dịch Covid-19 của tỉnh Hà Bắc đang bị phong tỏa.

Một số hãng hàng không nội địa Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn hoàn tiền cho các hành khách đến và đi từ Bắc Kinh - Thạch Gia Giang.

Cư dân và phương tiện giao thông đang bị cấm rời khỏi Thạch Gia Giang. Giao thông công cộng trong thành phố cũng bị đình chỉ.

Trung Quốc vừa ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 kỷ lục trong ngày kể từ cuối tháng 7.2020 (ảnh: Xinhua)

Đến ngày 11.1, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng hơn 87.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó có khoảng 4.600 trường hợp tử vong.

Các chuyên gia của WHO sẽ đến Trung Quốc vào ngày 14.1 để điều tra về nguồn gốc đại dịch Covid-19.

Theo kế hoạch ban đầu, nhóm chuyên gia WHO sẽ tới Trung Quốc từ đầu tháng 1.

Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc chặn phái đoàn của WHO với lý do visa cho thành viên chưa được phê duyệt. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ sự thất vọng về cách xử lý của Bắc Kinh.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó giải thích việc phái đoàn của WHO bị trì hoãn là do “hiểu lầm”.