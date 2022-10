Trách nhiệm hình sự trong vụ nghi nổ súng bắn chết người yêu ở Hải Phòng

Nghi nổ súng bắn chết người yêu

Công an TP Hải Phòng cho biết các lực lượng nghiệp vụ đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ trọng án nghiêm trọng xảy ra tại xã An Đồng, huyện An Dương. Nạn nhân là chị L.T.L.D (SN 1993) nghi bị bắn vào đầu, tử vong.

Hiện trường vụ nghi nổ súng bắn chết người yêu ở Hải Phòng. Ảnh: CTV

Trước đó, chiều 24/10, Công an xã An Đồng, huyện An Dương nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc, vào khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, bà H.T.T.H. (SN 1961, trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) đến nhà con trai là T.H.H. (SN 1985, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương).

Khi lên phòng ngủ tầng 2 thì bàng hoàng phát hiện bạn gái của con trai mình là chị D. tử vong trong tư thế nằm úp trên giường, có nhiều vết máu xung quanh. Trên đầu của chị D. phát hiện một vết thương, nghi bị đạn bắn.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc phối hợp với Công an huyện An Dương nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định H. là nghi phạm nổ súng sát hại nạn nhân.

Góc nhìn pháp lý về vụ nghi nổ súng bắn chết người yêu

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật gia Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Văn phòng luật sư Interla) cho biết, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận và có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan chức năng sẽ khẩn trương điều tra và có thể sớm khởi tố vụ án hình sự.

Bà Thơ cho biết, trong vụ việc này, H. đang bị xác định là nghi phạm, cơ quan điều tra sẽ nhanh chóng xác định chính xác hung thủ là ai để xử lý theo quy định pháp luật.

Nếu có căn cứ cho thấy, đây là vụ án giết người bằng súng thì hành vi của hung thủ là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt tính mạng của người khác, là khách thể được pháp luật bảo vệ.

Vì thế hung thủ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Giết người" theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 với tình tiết định khung tăng nặng là hành vi có tính chất côn đồ.

Như vậy, nếu bị chứng minh có tội giết người với các tình tiết như đã phân tích ở trên, hung thủ có thể phải đối mặt khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình theo quy định tại khoản 1 Điều 123. Đây là khung hình phạt cao nhất của tội giết người.

Ngoài ra, theo bà Thơ, cơ quan điều tra sẽ làm rõ khẩu súng mà hung thủ sử dụng trong vụ án này có phải là vũ khí quân dụng hay không. Sẽ tiến hành giám định đối với khẩu súng này để xác định loại vũ khí, khả năng sát thương của hung khí gây án.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy đây là súng quân dụng, cơ quan điều tra có thể khởi tố thêm tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" theo quy định tại Điều 230 Bộ luật hình sự, hình phạt có thể tới 15 năm tù bởi hành vi được xác định là gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, vị luật gia cũng cho rằng, theo nguyên tắc thu hút tội danh, tội mạnh hơn sẽ thu hút tội yếu hơn trong trường hợp một hành vi có dấu hiệu của nhiều tội.

Do đó, chỉ nên xử lý hung thủ về tội giết người. Trong trường hợp này, khẩu súng sẽ được coi là phương tiện phạm tội và có thể coi đây là tình tiết để tăng nặng trách nhiệm hình sự.