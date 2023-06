Trách nhiệm hình sự vụ giết người giấu trong bao tải ở Hải Phòng

Nghi phạm vứt bao tải thi thể ở Hải Phòng bị bắt

Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự của Bộ Công an, Công an Quảng Ninh, đã bắt được nghi phạm giết người giấu trong bao tải, được nhân chứng phát hiện chiều 10/6.

Hiện trường vụ án. Ảnh: NDCC

Nghi phạm là Hoàng H.H.T (43 tuổi, trú tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng).

Trước đó, nhận được tin báo của người dân, chiều ngày 10/6, Công an quận Dương Kinh (Hải Phòng) phát hiện thi thể một phụ nữ bọc trong bao dứa, đặt trước cửa nhà 292A, đường Đa Phúc, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an xác định được danh tính nạn nhân là chị V.H.A. (29 tuổi, trú tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng). Nạn nhân tử vong trong tư thế không mặc quần áo, bọc trong bao dứa, 2 tay bị trói về phía trước và có vết thương ở hộp sọ.

Có thể bị xử lý hai tội danh độc lập

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong là do vật tày tác động vào đầu, sau đó nạn nhân bị xâm phạm đến thi thể và vứt xác ra vỉa hè.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, dựng lại hiện trường, lấy lời khai của nghi phạm để xác định nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi giết người và xác định nhận thức, khả năng biểu hiện hành vi của nghi phạm khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Vị chuyên gia nêu quan điểm, trường hợp kết quả xác minh cho thấy nguyên nhân sự việc là do mâu thuẫn, nghi phạm hoàn toàn có thể nhận thức được hành vi của mình nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi sát hại nạn nhân, nghi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự với khung hình phạt nghiêm khắc.

"Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân nghi phạm thực hiện hành vi giết người là do mâu thuẫn tình cảm hay là muốn chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Trường hợp có căn cứ cho thấy ngoài hành vi sát hại, nghi phạm còn chiếm đoạt tài sản của nạn nhân thì sẽ bị xử lý thêm tội Cướp tài sản quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự" – ông Cường nói.

Ngoài ra, theo ông Cường, hành vi xâm phạm đến thi thể của nạn nhân cũng là hành vi vi phạm pháp luật, vi thế, nếu bị chứng minh có tội, nghi phạm còn có thể bị áp dụng tình tiết tăng nặng là phạm tội một cách man rợ hoặc xử lý về hai tội danh độc lập là tội giết người và tội xâm phạm thi thể người khác.

Hành vi xâm phạm thi thể là tình tiết định khung hình phạt hay là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự hoặc cấu thành một tội độc lập sẽ phụ thuộc vào hành vi cụ thể của nghi phạm gây án. Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ từng bước làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.