Ghi nhận tại TP.HCM, nhiều loại trái cây nhập khẩu như táo, cam, lê, na… đang tràn ngập tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm. Đáng chú ý, giá các loại trái cây nhập khẩu hiện nay rất rẻ, chỉ từ 30.000 đồng/kg, thậm chí rẻ hơn cả so với trái cây nội địa trong nước.



Tại Big C miền Đông (quận 10), chỉ tính riêng táo nhập khẩu thì đã có khá nhiều loại khác nhau, chia thành nhiều quầy ở khu vực thực phẩm tươi sống.

Táo nhập khẩu tại siêu thị Big C chỉ từ 29.000 đồng/kg tuỳ loại. Ảnh: Hồng Phúc

Táo Braeburn New Zealand chỉ 29.000 đồng/kg, táo Red Delicious Mỹ 45.000 đồng/kg, táo Gala New Zealand 64.000 đồng/kg, táo Dazzle New Zealand 95.000 đồng/kg. Một số loại táo khác có giá nhỉnh hơn như táo Rockit New Zealand 160.000 đồng/kg, táo Envy 215.000 đồng/kg (giá gốc 245.000 đồng/kg).

Mặt hàng nho nhập khẩu như nho xanh không hạt, nho đen không hạt, nho đỏ không hạt 269.000 đồng/kg, nho đen móng tay 299.000 đồng/kg.

Tại chuỗi cửa hàng Grove Fresh, hầu hết các loại trái cây nhập khẩu đang được giảm giá sâu đến 10-50%. Cam Navel Úc 89.000 đồng/kg, nho đen Mỹ 129.000 đồng/kg, quýt Úc 99.000 đồng/kg, lê Hàn Quốc 89.000 đồng/kg, lê Nam Phi 99.000 đồng/kg, việt quất Mỹ hộp 125g 79.000 đồng/hộp.

Các hệ thống siêu thị khác như MM Mega Market, Aeon, Emart… cũng tràn ngập các loại trái cây nhập khẩu, trong đó phổ biến nhất là táo nhập khẩu, xuất xứ từ Úc, Mỹ và các nước châu Âu. Mức giá được các siêu thị bán ra hiện nay thấp hơn nhiều so với vài năm trước.

Trái cây nhập khẩu tại MM Mega Market rất đa dạng và có hẳn một khu vực riêng. Ảnh: Hồng Phúc

Đại diện một hệ thống siêu thị xác nhận so với vài trước, tỷ lệ trái cây ngoại tại hệ thống bán lẻ đã nhiều hơn. Nếu như trước đây, trái cây nhập khẩu chỉ bày bán tại các cửa hàng trái cây nhập khẩu cao cấp thì hiện thị trường này đã mở rộng nhiều hơn, hầu hết các nhà bán lẻ đều kinh doanh trái cây nhập khẩu.

Để có mức giá cạnh tranh, các siêu thị nhập trực tiếp từ các nhà cung cấp, đối tác cung cấp trái cây nhập khẩu tại các nước.

Ông Francis Lee, Trưởng đại diện Hiệp hội Táo Washington tại Việt Nam, cho biết Hoa Kỳ sản xuất khoảng 130 triệu thùng táo mỗi năm, xuất khẩu từ 30 - 40 triệu thùng. Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 của táo Washington tại khu vực châu Á.

Cũng theo ông Francis Lee, ngoài táo thì nho Mỹ và cherry Mỹ cũng rất được người Việt ưa chuộng. Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam thuộc top đầu các nước nhập khẩu hai loại trái cây này.

Theo các chuyên gia, các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết với các nước tạo điều kiện cho hàng hóa nhập nhập khẩu các loại, trong đó có trái cây nhập khẩu vào Việt Nam.

Các hiệp định thương mại tự do hiện nay với thuế suất nhập khẩu ưu đãi, thậm chí không tính thuế nên khiến giá các mặt hàng nhập khẩu rẻ hơn nhiều so với giai đoạn trước.