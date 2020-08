Trải nghiệm cuộc sống tại KĐT có thiết kế cảnh quan đẹp nhất Việt Nam

Với Danko City Thái Nguyên, cư dân sẽ được tận hưởng cuộc sống an lành giữa thiên nhiên xanh mát và trải nghiệm chuỗi tiện ích hàng đầu, tại KĐT có thiết kế cảnh quan đẹp nhất Việt Nam.



Là một cư dân của Danko City, sau những giờ phút làm việc căng thẳng bên ngoài thì sẽ không còn khói bụi thành phố, không còn sự ngột ngạt nơi đô thị, thay vào đó là sự thoải mái trong những căn nhà sang trọng, hiện đại mà vẫn ấm cúng, thư giãn. Điểm nhấn của dự án nằm ở hơn 60% diện tích phát triển cảnh quan, mảng xanh tự nhiên, hạ tầng và tiện ích nội khu, mà gần đây mới được Dot Property Vietnam Awards vinh danh là "KĐT có thiết kế cảnh quan đẹp nhất Việt Nam". Cư dân sẽ được đắm mình trong không gian xanh của cây cối, sông nước, tận hưởng sự trong lành, mát mẻ của thiên nhiên. Hiện tại, hàng trăm cây xanh đủ loại đã được mang về ươm trồng tại dự án. Chấm phá trên màu xanh ngút ngàn của những cây đại thụ như cây báng, cây sala, cây trám… là màu hồng phấn của những đóa đỗ mai, màu vàng tươi của giáng hương, sắc cam rực rỡ của phượng hoàng lửa, màu tím mộng mơ của ban hoàng hậu…

Tại Danko City, chỉ cách vài bước chân, cư dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng hệ thống tiện ích đẳng cấp. Bạn có thể chạy bộ dưới những tán cây xanh, đạp xe qua những cung đường đẹp như châu Âu hay rảo bước trên lối đi ven hồ mắt Rồng trong vắt. Khu vui chơi được dành riêng cho cư dân nhí, nơi các bé có thể vô tư nô đùa cùng những trò chơi tuổi thơ. Các đôi tình nhân có thể ngắm nhìn chiều buông trên bến du thuyền Monaco, thưởng thức những ly rượu vang và sẵn sàng bước vào nhịp sống sôi động về đêm ngay trong lòng dự án.

Đại diện Danko Group cho biết, Tập đoàn muốn mang đến một không gian sống lý tưởng với lối sống an lành, phù hợp đa thế hệ, với chuỗi tiện ích phục vụ nhiều nhóm đối tượng khách hàng. Mọi hoạt động từ thể thao, giải trí, mua sắm, thưởng thức nghệ thuật, giáo dục, y tế… đều được phục vụ "all in one".

Trung tâm thương mại Danko Plaza

Một trong những hạng mục tiện ích nổi bật là trung tâm thương mại Danko Plaza, rộng 5.000m2 với 1 tầng hầm và 5 tầng nổi, được tích hợp hàng loạt tiện ích cao cấp như: khu ẩm thực, game, phòng gym, trung tâm chiếu phim và giải trí đa chức năng, Skybar, café ngoài trời…; những cửa hàng thời trang cao cấp, những thương hiệu hàng đầu… có thể đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm, giải trí của cư dân.

Quảng trường Victoria với sân khấu nhạc nước The Harmony

Kế đến, quảng trường Victoria rộng 35.000m2 với sân khấu nhạc nước The Harmony – nơi cư dân được mãn nhãn với những màn trình diễn kết hợp tuyệt vời giữa ánh sáng, âm nhạc và nước; tháp biểu tượng Victory 42m – điểm thu hút du khách và check-in không thể bỏ qua; phố đi bộ The Rome – nơi diễn ra những lễ hội carnaval, những sự kiện giải trí; và không thể không kể đến cổng chào The Light – niềm tự hào và kiêu hãnh của mọi cư dân Danko City.

Với quy mô gần 50ha, Danko City đáp ứng đủ các tiêu chí an cư, tận hưởng cuộc sống và phát triển bền vững. Đó cũng là tiêu chí của nhiều khách hàng thượng lưu, khi họ ko chỉ quan tâm đến vị trí, mà còn quan tâm đến không gian sống, tiện ích, cộng hưởng cùng giá trị cho cộng đồng. Trong đó, các sản phẩm liền kề của dự án đang được chú ý, nhờ tiềm năng đầu tư sinh lời và khả năng kết hợp giữa để ở - để kinh doanh linh hoạt. Danko City sẽ trở thành điểm đến quen thuộc, lựa chọn hàng đầu của giới tinh hoa Thái Nguyên và các vùng lân cận, từ đó hình thành nên một cộng đồng hiện đại, văn minh.

Danko City - nơi con người và những giá trị cuộc sống được nâng niu, phát triển, nơi kiến tạo nên một không gian sống giàu cảm xúc. Ở đó, mỗi người được tìm về với thiên nhiên, với cộng đồng... để được lắng nghe tiếng nói từ tâm hồn, để biết yêu thương và trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Danko City sẽ mang tới cho cư dân một cuộc sống "chất lượng cao" - sống khỏe, sống hạnh phúc và thực sự có những trải nghiệm đáng giá.