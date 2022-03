Trải nghiệm du lịch mới mẻ tại Australia hậu Covid-19

Du khách muốn nhập cảnh có thể tới từ bất kỳ quốc gia nào miễn là họ đã được tiêm phòng đầy đủ và cung cấp bằng chứng về việc xét nghiệm Covid-19 âm tính được thực hiện trong vòng 24 giờ trước khi khởi hành.

Suối nước nóng Talaroo ở Queensland, nơi du khách có thể cắm trại và trải nghiệm văn hóa bản địa. Đây là một trong những lựa chọn chỗ ở mới cho du khách đến Úc. (Ảnh: Suối nước nóng Talaroo)

Theo dữ liệu của Travelport, lượng đặt chỗ quốc tế đến Australia đã tăng 93% sau khi nước này công bố ngày mở cửa trở lại. Du khách cũng có nhiều khả năng ở lại Úc lâu hơn, với mức trung bình là 32 ngày so với mức trung bình trước đại dịch là 22 ngày.

Trải nghiệm du lịch: Vậy có gì để đi ở Australia?

Tawillah Milton Luxury Retreat ở New South Wales mang đến trải nghiệm riêng tư cho hai người. (Ảnh: South Coast Experience)

Để chuẩn bị cho làn sóng du khách quốc tế mới, du lịch Australia đã tung ra một chiến dịch quảng cáo trị giá 40 triệu đô la Úc (28,8 triệu đô la Mỹ) vào đầu tháng Hai. Chủ đề của nó: "Đừng đi nhỏ. Đi Australia".



Qantas, hãng hàng không quốc gia của Úc, đang trong quá trình khởi động lại và đã thêm sáu đường bay quốc tế kết nối các địa điểm như Sydney với Dallas, ở Hoa Kỳ và Brisbane đến Singapore, dự đoán sẽ có sự trở lại mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch bằng đường hàng không.

Trong khi du lịch đường hàng không và du lịch đường bộ đang được săn đón ở Úc, những du khách muốn khám phá lục địa này bằng tàu du lịch sẽ phải đợi ít nhất cho đến sau ngày 17/4. Nước này gần đây đã gia hạn lệnh cấm đối với tàu du lịch, hết hạn vào ngày 17/2, thêm hai tháng do lo ngại về đại dịch.

Trải nghiệm du lịch: Australia có nhiều địa điểm mới

Ở bang New South Wales, Tawillah Milton Luxury Retreat mang đến trải nghiệm riêng tư cho hai người, lý tưởng cho những du khách muốn tận hưởng khoảng thời gian lưu trú tại đây.



Suối nước nóng Talaroo ở Queensland là một khu nghỉ dưỡng cắm trại do người bản địa điều hành. Ảnh: Suối nước nóng Talaroo

Tại Lãnh thổ phía Bắc của đất nước, những địa điểm du lịch mới bao gồm khách sạn dạng cabin của Litchfield Hideaway, được làm hoàn toàn từ các container vận chuyển; thiết kế theo phong cách bền vững và riêng tư để trải nghiệm vùng đất bụi bặm.

Tại Tasmania, Marriott's The Luxury Collection đã khai trương The Tasman, tại thành phố thủ phủ của hòn đảo, Hobart. Nằm trong một tòa nhà có từ cuối những năm 1800, The Tasman là một nơi nghỉ dưỡng sang trọng ở trung tâm thành phố.

Nhắm đến những khách muốn cắm trại ở Queensland và trải nghiệm văn hóa bản địa, Suối nước nóng Talaroo thuộc sở hữu của người Ewamian và mở cửa trở lại vào tháng 4. Một trong số các lựa chọn du lịch mới là tour Trải nghiệm Văn hóa Kakadu, ở Lãnh thổ phía Bắc.

Được tổ chức bởi Kakadu Air, hợp tác với các nhà điều hành tour du lịch bản địa, chuyến tham quan bao gồm một chuyến bay trực thăng dọc theo vách đá Kakadu tuyệt đẹp, đi du thuyền 90 phút dọc theo sông East Alligator, thăm các phòng trưng bày nghệ thuật đá của thổ dân tại Ubirr và ăn trưa với các món địa phương. Du khách sẽ tìm hiểu về người Bininj / Mungguy địa phương và chứng kiến nghệ thuật cổ đại của con người dọc theo chuyến tham quan.