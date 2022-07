Trải nghiệm Honda BR-V 2023 vừa ra mắt: Đối thủ nặng ký của Mitsubishi Xpander

Sau khi trình làng tại Indonesia, Thái Lan là điểm đến tiếp theo của Honda BR-V 2023 hoàn toàn mới. Chiếc xe của thương hiệu Nhật Bản sở hữu thiết kế mới với phong cách hiện đại hơn hẳn "người tiền nhiệm".

Sự xuất hiện của Honda BR-V 2023 sẽ hâm nóng cuộc cạnh tranh trong phân khúc MPV và dự kiến xe sẽ về Việt Nam trong thời gian tới.

Trải nghiệm Honda BR-V 2023, đối thủ Xpander

Honda BR-V 2023 là chiếc MPV lái Crossover được người dùng trong nước quan tâm khi hàng loạt những cái tên đã rất thành công ở Đông Nam Á như Mitsubishi Xpander, Suzuki X7… và mới nhất là bội đôi Toyota Avanza Premio, Veloz Cross.

Ở thế hệ thứ 2, Honda BR-V 2023 sở hữu nhiều nâng cấp không chỉ về thiết kế mà còn trang bị an toàn cũng được nâng cấp. Những hình ảnh thực tế của Honda BR-V 2023 ở Thái Lan khiến người dùng Việt không khỏi nóng lòng chờ đợi xe sẽ về Việt Nam.

Nhìn trực diện, All New Honda BR-V có phần lưới tản nhiệt mở rộng lấy cảm hứng từ “người anh em” Accord giúp đầu xe chững chạc và hiện đại hơn rất nhiều so với đời cũ.

Honda BR-V 2023 bản cao cấ sử dụng hệ thống đèn pha LED chia khoang kết hợp đèn định vị hình móc câu. Đèn sương mù hạ thấp tạo thành hốc gió, cùng với đó là cản trước cứng cáp.

Honda BR-V 2023 với ngoại hình mới. Ảnh InfoMotif.

Phong cách Crossover của xe Honda BR-V 2023 thể hiện khá rõ nét với phần hốc bánh xe cứng cáp, bộ mâm phay bóng 17 inch. Gương chiếu hậu vẫn gắn liền với trụ A tạo thành điểm mù lớn và nhìn ngang thân xe cũng chưa thực sự thanh thoát. Kích thước của mẫu xe này cũng chưa được công bố cụ thể.

Trong khi đó, đuôi xe Honda BR-V 2023 gây ấn tượng mạnh bởi cụm đèn hậu LED nổi khối khá giống City đang bán ở Việt Nam. Mặc dù vậy, do kích thước không quá lớn nên phần đuôi của Honda BR-V có phần cụt.

Vào đến khoang lái, Honda BR-V đời mới được phát triển dựa trên phong cách của CR-V đang bán ở Việt Nam với cửa gió điều hòa đặt cao. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình 7 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto… Đáng tiếc, màn hình xe có thiết kế vẫn khá trung tính, chưa thực sự nổi bật trong phân khúc.

Nội thất xe Honda BR-V 2022. Ảnh Herman.

Vô-lăng của chiếc MPV đến từ Honda có thiết kế giống CR-V ở các phím bấm điều chỉnh. Đáng chú ý, BR-V mới còn có hệ thống an toàn cao cấp Honda Sensing gồm các tính năng như hệ thống phanh khẩn cấp tự động, ga hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo điểm mù, đèn pha thích ứng…

Hệ thống ghế ngồi của BR-V mới bọc da, hàng ghế thứ 2 không quá rộng rãi, trong khi đó hàng ghế cuối chưa được tiết lộ hình ảnh. Nhiều khả năng, không gian ở đây sẽ tương tự Xpander ở mức đủ dùng.

Honda BR-V sử dụng là động cơ loại i-VTEC 1.5L 4 xy-lanh sản sinh công suất 120 mã lực, 145 Nm mô-men xoắn ghép nối hộp số CVT mới và hệ dẫn động cầu trước.

Sau khi ra mắt Thái Lan, điểm đến tiếp theo của Honda BR-V 2023 dự kiến sẽ là Việt Nam. Với thiết kế hiện đại, thương hiệu mạnh, Honda BR-V 2023 đượ dự đoán sẽ gây khó cho Mitsubishi Xpander, Toyota Avanza Premio, Veloz Cross.