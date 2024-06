Trải nghiệm Lễ Tốt nghiệp đặc biệt của học sinh mầm non, tiểu học tại “ngôi trường màu hồng” TH School

Học sinh, phụ huynh háo hức tham dự Lễ Tốt nghiệp



Lễ Tốt nghiệp bắt đầu bằng nghi thức rung chuông chào đón học sinh lớp lớn nhất của mỗi khối. Sau đó, các em được xem lại các hoạt động trong năm học vừa qua và nghe lời phát biểu đầy xúc động của cô Yvette – Hiệu trưởng khối Mầm non và Tiểu học. Cuối cùng là lễ trao bằng tốt nghiệp cho học sinh cuối cấp đầy ý nghĩa, tự hào và toàn hội trường cùng ngân vang bài hát truyền thống TH School.

Chia sẻ sau khi nhận bằng tốt nghiệp, em Nguyễn Trần Trâm Anh, học sinh lớp 5, cho biết: "Tham dự buổi lễ ngày hôm nay, em rất vui. Suốt buổi lễ, em háo hức đến giây phút được lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp. Em biết lúc này em có thể hãnh diện, tự hào vì đã hoàn thành xong chương trình Tiểu học. Lên bậc Trung học có thể kiến thức sâu rộng hơn, học tập khó khăn hơn nhưng bây giờ em đã được trang bị một sức mạnh trong mình thì dù thế nào em cũng sẽ trải qua một cách hạnh phúc".

Không chỉ lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp, Trâm Anh còn nằm trong đội biểu diễn văn nghệ khai mạc chương trình. Trâm Anh bày tỏ, học tại TH Schook ngoài việc học kiến thức từ các môn, em được thầy cô giúp đỡ, bạn bè vui vẻ, yêu thương. Nơi đây giúp em trưởng thành, tự tin hơn và giờ có thể tham gia nhiều hoạt động văn nghệ lớn ở cả trong và ngoài trường".

Học sinh TH School tự tin biểu diễn trên sân khấu.

Chung cảm xúc, em Nghiêm Hà Lan Chi, lớp 6B cũng cho biết rất vui khi có mặt tham dự lễ tổng kết năm học 2023-2024. Năm học qua cũng là một năm thành công với Lan Chi khi cô bé tham gia Giải Vô địch Tranh biện châu Á 2024 giành thành tích Top 6 Diễn giả trẻ xuất sắc nhất; Top 4 giải Đồng đội; Giải Vô địch Tranh biện toàn quốc luật Nghị viện Anh 2024 với thành tích Top 8 diễn giả xuất sắc nhất bảng Sparks.

Chứng kiến lễ trưởng thành của các con, nhiều phụ huynh không giấu niềm xúc động, có người lấy tay lau giọt nước mắt lăn trên má. Cha mẹ hạnh phúc không hẳn vì thành tích của các con đạt được mà chính là thấy sự trưởng thành của các con, được thấy các con tự tin, năng động phát triển toàn diện – điều mà không phải ngôi trường nào cũng có được.

Phụ huynh hệ thống trường TH School xúc động chứng kiến con trưởng thành.

Chị Hồ Thị Vinh, một phụ huynh ở Hà Nội, lại có thêm một ngày vừa quen thuộc vừa đặc biệt. Quen thuộc bởi chị có 3 con đang học lớp 5, 9, 11 tại TH School và có 7 năm tham dự lễ bế giảng. Đặc biệt bởi năm nay cô con gái bé nhất của chị đã tốt nghiệp bậc Tiểu học.

"7 năm trước tôi đã cho cả 3 con theo học tại trường vì muốn các con được hưởng thụ giá trị như nhau. Kết quả sau này của các con thế nào phụ thuộc vào khả năng của từng con nhưng môi trường ở đây tạo cho các con chủ động, tự tin, sáng tạo, phát triển toàn diện mà cha mẹ không phải lo lắng điều gì", chị Vinh nói.

Tinh thần "Going Beyond - Không ngừng vươn xa" của năm học 2023-2024

Lễ Tốt nghiệp của khối Mầm non và Tiểu học cơ sở TH School Chùa Bộc nằm trong chuỗi sự kiện tổng kết năm học 2023 - 2024 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, mang tới những trải nghiệm, cung bậc cảm xúc đặc biệt cho các em học sinh bao gồm Đại nhạc hội mùa hè, các Lễ Tốt nghiệp cho học sinh các khối Mầm non, Tiểu học, Trung học tại các cơ sở TH School Chùa Bộc và TH School Hòa Lạc. Chuỗi hoạt động này đã khép lại năm học với tinh thần "Going Beyond - Không ngừng vươn xa" của hệ thống trường TH School.

Các học sinh lớp 5 của TH School rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp.

Với cộng đồng học sinh đa quốc tịch, đa văn hóa tại TH School (học sinh đến từ gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ), mọi học sinh của TH School đã được giáo dục, ươm mầm, trao cơ hội trưởng thành và khẳng định bản thân qua nhiều trải nghiệm, chất lượng dạy và học chuẩn quốc tế.

Thầy Tobyas, quốc tịch Vương quốc Anh, có kinh nghiệm 20 năm giảng dạy môn toán và đã công tác 4 năm tại TH School, đồng thời cũng là phụ huynh có con học tại trường chia sẻ: "Tôi thấy năm nào trường cũng tổ chức hay, rầm rộ, quy mô lớn và chuyên nghiệp. Phụ huynh Việt Nam thì quan tâm đến con cái, đặc biệt là các mốc trưởng thành của các con. Bản thân tôi cũng cho con học tại đây vì ngôi trường có danh tiếng và chất lượng trong khu vực. Con tôi rất vui vẻ đi học, được cô giáo, nhà trường dạy dỗ, chăm sóc và tham gia đa dạng các hoạt động như ca hát, thể thao, ngoại khóa… Ngày hôm nay, tôi rất thích thú khi nhìn thấy con trên sân khấu".

Cô Yvette Jeffrey - Hiệu trưởng khối Mầm non - Tiểu học xúc động chia sẻ: "Hành trình của các con đến thời điểm hiện tại được đánh dấu bằng niềm hạnh phúc trong học tập, sự chăm chỉ và cũng không thiếu những thách thức mới mẻ. Các con đã thể hiện ý chí quyết tâm và khả năng thích ứng tuyệt vời. Chính các con đã chứng minh rằng thành công là kết quả của nỗ lực rèn luyện và phấn đấu không ngừng mỗi ngày".

Cô hiệu trưởng khen ngợi lòng tốt đã được vun đắp cũng như các tiến bộ đáng kể trong học tập của học sinh TH School, đồng thời chia sẻ niềm tin về các chương tiếp theo trong hành trình học tập và phát triển bản thân của mỗi học sinh thân yêu. Cô tin rằng, với hành trang đã được chuẩn bị ở TH School, với khối óc và đôi chân mạnh chắc, học sinh TH School có thể tự tin theo đuổi những khát vọng, mơ ước mà mình lựa chọn và tạo ra những ảnh hưởng tích cực đối với xã hội ngày mai.

(Tinh thần "Going Beyond - Không ngừng vươn xa" của TH School lan tỏa đến từng học sinh.)

Sau gần 9 năm thành lập và phát triển, hệ thống trường TH School kiện toàn với 3 cơ sở hiện đại tại Chùa Bộc, Hoà Lạc (Hà Nội) và thành phố Vinh (Nghệ An). Theo các chuyên gia giáo dục, chương trình đào tạo mà Hệ thống TH School đang áp dụng là chương trình tiên tiến của thế giới. Hệ thống luôn luôn theo đuổi giá trị cốt lõi: Phát triển toàn diện.

Năm học vừa qua, cơ sở TH School Chùa Bộc đã chính thức được Ủy ban kiểm định trường học ACS-WASC (Hoa Kỳ) chứng nhận "Đạt chuẩn kiểm định toàn diện" cho tất cả các cấp học, từ Mẫu giáo (PreK/KG) tới Lớp 12. Chứng nhận này hiện thực hóa cam kết của TH School về môi trường giáo dục hướng học sinh tới sự phát triển toàn diện và trở thành công dân toàn cầu.

Năm học 2023 - 2024 - với quyết tâm "Going Beyond - Không ngừng vươn xa", hệ thống TH School đã có những thay đổi mạnh mẽ trong các hoạt động hợp tác quốc tế và trong nước, mang lại cho học sinh nhiều cơ hội trải nghiệm mới mẻ, bên ngoài bối cảnh lớp học truyền thống, nâng bước các em phát huy năng lực tiềm ẩn, bứt phá và vươn xa.