Khởi đầu mới của TH School - Mở lối cho hành trình giáo dục tiên phong

Mảnh đất Nghệ An giàu truyền thống hiếu học chính là điểm đến đầu tiên của TH School - mở lối thành công cho hành trình giáo dục tiên tiến trải dài trên phạm vi toàn quốc. Với TH School, đây chính là sự đóng góp thiết thực cho công cuộc đổi mới toàn diện nền giáo dục Việt Nam.



Khởi đầu mới…



Tại Thành phố Vinh, TH School phối hợp, liên kết cơ sở vật chất với trường PTTH Huỳnh Thúc Kháng - ngôi trường có lịch sử hơn một trăm năm tuổi, bước đầu thực hiện mục tiêu đưa chương trình chuẩn quốc tế vào các trường công lập trên toàn quốc.

Năm học này, TH School tại Vinh có 40 học sinh theo học lớp 9 và lớp 10 chương trình Trung học Quốc tế IGCSE. Khi tiếp tục chương trình học kéo dài đến năm lớp 12, các em sẽ nhận tấm bằng Tú tài A-Levels có giá trị trên toàn cầu, có thể tự tin giành nhiều học bổng tại những trường đại học hàng đầu thế giới. Là đơn vị giáo dục quốc tế đầu tiên đặt chân tới Thành phố Vinh - Nghệ An, TH School đang tạo nên một làn gió mới trong chương trình đào tạo tại khu vực miền Trung. Những lớp học cũ trường Huỳnh dường như cũng thay da đổi thịt.

Lễ khai giảng TH School TP Vinh, Nghệ An năm đầu tiên.

Để chuẩn bị sẵn sàng cho mùa học đầu tiên, nhà trường đã phối hợp với trường Huỳnh Thúc Kháng để cải tạo lại thư viện, cũng như trường TH đã tặng 1.000 đầu sách, cả sách vật lý và sách điện tử cho thư viện trường Huỳnh Thúc Kháng. Qua hành động này, TH School cũng mong muốn các em học sinh được tiếp xúc nhiều hơn với đa dạng các tài liệu, đặc biệt là các tài liệu giúp các em nâng cao khả năng ngôn ngữ tiếng Anh. Cùng với đó, các thiết kế lớp học được sắp xếp lại theo đúng mô hình của hệ thống đã thiết lập tại TH School Chùa Bộc và Hòa Lạc với sự khác biệt về các tiếp cận tri thức.



Hướng tới việc truyền cảm hứng cho các em nhằm tạo nên một thế hệ của những nhà lãnh đạo, chương trình học tại TH School cơ sở Vinh hiện đang bám sát mô hình 80 – 20, trong đó 80% thời lượng học sinh theo học chương trình quốc tế Cambridge, và 20% còn lại tập trung vào các môn Việt Nam học được giảng dạy theo phương pháp hiện đại, ngôn ngữ tươi mới giúp các em dễ dàng tiếp thu kiến thức toàn diện về lịch sử, văn hóa Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào dân tộc.

Chia sẻ tại Lễ khai giảng, câu chuyện của em Hoàng Xuân Ngân, cựu học sinh TH School (hiện đang theo học Đại học Fulbright Việt Nam) đã khơi nguồn cảm hứng cho các học sinh TH School. Ngân sinh ra ở Dak Lak. Từ khi học cấp 2, Ngân đã luôn rất khát khao được chạm đến một môi trường học tập tốt hơn để theo đuổi sự học của mình. Em bày tỏ: "Sự cố gắng đó đã cho con cơ hội nhận học bổng của Qũy Vì Tầm Vóc Việt để theo học ở TH School, mà tại chính nơi này, con cảm nhận cuộc sống của mình tốt đẹp hơn từng ngày khi con được phát triển và tiếp cận với những cơ hội mà con chưa từng nghĩ đến. TH đã cho con niềm tin, giáo dục tốt có thể thay đổi cuộc sống của một con người.Và khi cuộc đời cuộc một cá nhân tốt đẹp thì xã hội đó cũng dần trở nên tốt đẹp hơn".

Em Hoàng Xuân Ngân, cựu học sinh TH School, hiện là sinh viên ĐH Fulbright Việt Nam chia sẻ tại lễ khai giảng TH School TP Vinh – Nghệ An.

Hoàng Xuân Ngân cũng nhắn nhủ đến các em học sinh TH School cơ sở Vinh mùa đầu tiên: "Hãy dấn thân để thử những điều khác nhau. Học cách chúc mừng bản thân từ những chiến thắng nhỏ, học cách vỗ về bản thân khi trải qua những điều khó khăn, học cách khoan dung với những lỗi sai của mình để bản thân có cơ hội được nhìn nhận, được sửa chữa, được cải thiện. Và nếu có dịp, hãy bày tỏ sự biết ơn của mình đến những người dạy dỗ, bên cạnh và giúp đỡ các bạn, như là bố mẹ và các thầy cô… Lòng biết ơn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các bạn bước tiếp, nhưng đồng thời cũng chính là một mỏ neo giúp các bạn vững tin giữa những chông chênh".

Gieo những hạt giống tốt lành

Để gieo những hạt giống tốt lành ở mảnh đất miền Trung, nhiều học sinh đã nhận được hỗ trợ học bổng đáng kể.

Là người công tác trong lĩnh vực giáo dục, chị Trần Thị Kim Tuyến (Quận 3, Tp Hồ Chí Minh) luôn tâm niệm sẽ chắp cánh cho con vươn tầm quốc tế. Tuy nhiên, các con của chị lại đang quá nhỏ để có thể đi xa ra nước ngoài học tập, mà để theo học các trường Quốc tế tại Tp HCM thì học phí cũng rất đắt đỏ. Vì thế, khi nghe thông tin về TH School tại Vinh, chị đã chuyển hướng cho con theo học tại đây.

"May mắn là các con tôi, Nguyễn Gia Khang, Nguyễn Gia Phú đều thi học bổng và giành được học bổng để bắt đầu theo học lớp 9. Tôi tin rằng đây là con đường tốt nhất cho con tôi, giúp con tôi có hành trang tự lập cho hành trình du học tại Mỹ sau này. Quan trọng nhất là chương trình đào tạo của trường đạt chuẩn quốc tế" - Chị chia sẻ.

Quyết định cho các con ra Nghệ An theo học TH School, chị Tuyến rất yên tâm khi nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tận tình từ đội ngũ giáo viên nhà trường: "Tôi thấy rất xúc động là sự quan tâm, lo lắng của các thầy cô với 2 con của mình, từ một nơi xa rất xa đến xứ Nghệ học như thế này. Các con học trong môi trường quốc tế, tôi cảm thấy rất yên tâm khi khao khát, mong muốn cho con được nâng cao về kiến thức, hội nhập vào sự phát triển và vận động của thế giới được đáp ứng, giúp các con có thể tự tin hơn".

Học sinh TH School được học chương trình chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Cũng với kỳ vọng cho con theo học chương trình chuẩn quốc tế tại Việt Nam trước khi học Đại học ở nước ngoài, chị Trần Thanh Vân cảm thấy may mắn khi TH School mở cơ sở tại Vinh. Chị quyết định cho con theo học lớp 9 tại TH School dù con chị đang học rất tốt tại trường THCS Đặng Thai Mai - cũng là ngôi trường có tiếng tăm và đáng mơ ước ở Nghệ An. Chị bày tỏ: "Thứ nhất, việc theo học ở đây giúp gia đình tiết kiệm chi phí so với học chương trình quốc tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi ở chỗ các con còn nhỏ, chưa quen với việc đi xa bố mẹ, xa gia đình để học tập. Việc được học tập chương trình quốc tế nhưng lại được sinh sống cùng gia đình như thế này là điều kiện rất thuận lợi. Qua đây, tôi cũng cảm nhận được tâm huyết của Nhà sáng lập Thái Hương muốn đóng góp cho quê hương của mình".



Bỏ lại những bỡ ngỡ từ trường công chuyển sang trường tư với chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, em Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 10 khẳng định: "Em nghĩ đây là nơi rất tốt để em trau dồi bản thân và tiếp tục trên con đường du học của em. Em là một học sinh có định hướng du học trong tương lai. TH School có một hệ thống giáo dục rất bài bản và chi tiết, thích hợp cho mọi học sinh. Điều em thích ở đây là việc thực hành nhiều hơn lý thuyết, nó giúp cho bài giảng thú vị hơn, hay hơn và giúp cho học sinh có động lực hơn để học tập, rèn luyện".

Năm học này, TH School tại Vinh có 40 học sinh theo học lớp 9 và lớp 10 chương trình Trung học Quốc tế IGCSE.

Sau buổi lễ khai giảng, học sinh TH School tại Vinh đã cùng các thầy cô giáo nhà trường đi thăm Đền Chung Sơn, dâng hương báo cáo với Bác Hồ. Lúc sinh thời, chủ tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới sự nghiệp giáo dục - "vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người". Thầm nhuần tư tưởng Bác, TH School đã xây dựng mô hình kết hợp nhuần nhuyễn giữa chương trình đào tạo chuẩn quốc tế với tinh hoa Việt Nam học.

Thầy Tổng hiệu trưởng Steve West cho biết: Một điểm mạnh của chương trình Cambridge chính là dạy cho học sinh cách sàng lọc và lựa chọn thông tin để sử dụng và đưa ra những quyết định đúng đắn nhất.