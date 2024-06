Trải nghiệm Lynk & Co 06 mới ra mắt: Giá 729 triệu đồng, "full an toàn", động cơ mạnh mẽ đấu KIA Seltos Trải nghiệm Lynk & Co 06 mới ra mắt: Giá 729 triệu đồng, "full an toàn", động cơ mạnh mẽ đấu KIA Seltos

Mẫu SUV hạng B Lynk & Co 06 đã chính thức trình làng tại thị trường Việt Nam với giá bán tốt với những trang bị tiện nghi mà xe sở hữu.

Nhu cầu khách hàng trong phân khúc SUV hạng B ở Việt Nam vẫn ngày càng tăng cao nên các hãng xe vẫn coi đây là nhánh phát triển trọng điểm. Hàng loạt "tân binh" mới gia nhập thị trường và mới nhất là Lynk & Co 06 hoàn toàn mới đến từ Trung Quốc. Trải nghiệm Lynk & Co 06 Lynk & Co 06 vừa ra mắt Việt Nam đấu KIA Seltos. Ảnh Khải Phạm. Ở thị trường Việt Nam, Lynk & Co 06 được phân phối với 1 phiên bản duy nhất với những tính năng an toàn, trang bị tiện nghi tốt nhất phân khúc. Không chỉ vậy, xe gây ấn tượng bởi thiết kế trẻ trung, sang trọng từng góc cạnh. Về kích thước, Lynk & Co 06 có chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.340 x 1.820 x 1.625 (mm), chiều dài cơ sở là 2.640 mm tương đương các đối thủ cùng phân khúc. Lynk & Co 06 với ngoại hình trẻ trung. Ảnh Khải Phạm. Ấn tượng khi trải nghiệm thực tế chiếc xe ở ngoại thất là diện mạo trẻ trung được hãng xe Trung Quốc thiết kế chỉn chu. Thiết kế đầu xe giống các xe cùng nhà như 01 hay 05 với mui vuốt cong xuống, lưới tản nhiệt thanh mảnh, đèn pha/cos LED Projector và đèn định vi dạng nanh vuốt sư tư ngược về sau đặt trên nắp ca-pô. Lynk & Co 06 có bộ mâm lên đến 18 inch lớn nhất phân khúc với vòm lốp ốp nhựa cứng màu đen đầy khoẻ khoắn, gương chiếu hậu tích hợp chỉnh/gập điện, báo rẽ. Trong khi đó, cụm đèn hậu của mẫu B-SUV này dạng 3D nổi khối bắt mắt. Nội thất Lynk & Co 06 có gì hấp dẫn? Là một hãng được phát triển dựa trên xe sang Volvo nên không khó nhận ra Lynk & Co 06 sở hữu khoang nội thất có độ hoàn thiện ấn tượng với các vật liệu da Nappa, ốp vân, nhôm. Vô-lăng xe dạng D-Cut bọc da với hàng loạt phím bấm chức năng từ cơ bản đến cao cấp và màn hình kỹ thuật số phía sau giao diện bắt mắt. Ở trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí đặt nổi 12,3 inch tích hợp giải trí, điều hoà, khu vực điều khiển gọn gàng. Ghế ngồi trên Lynk & Co 06 là chất liệu da Nappa với cảm giác sang trọng, ghế lái chỉnh điện. Không gian hàng ghế sau của xe đủ rộng rãi với hành khách và có tích hợp cửa gió điều hoà, bệ tỳ tay trung tâm. Nội thất xe Lynk & Co 06. Ảnh Khải Phạm. Vận hành của Lynk & Co 06 dựa trên động cơ xăng tăng áp 1.5L cho công suất 178 mã lực, mô-men xoắn 290 Nm. Xe kết nối với hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp kèm 4 chế độ lái gồm Eco/Comfort/Sport/Intelligent. Hãng xe Trung Quốc cho biết, Lynk & Co 06 sử dụng hệ thống treo độc lập và phanh hiệu suất cao giúp tối ưu hiệu quả và quãng đường phanh ngắn nhất phân khúc. Về an toàn, Lynk & Co 06 gây ấn tượng với hệ thống khung gầm BMA có 63,4% thép cường lực Giga Pascal 1600MPA gia tăng khả năng cứng vững cho xe. Đặc biệt, đối thủ KIA Seltos còn có 17 tính năng an toàn cao cấp trong gói ADAS nổi bật gồm: Kiểm soát hành trình thích ứng thông minh bám theo xe phía trước, giữ làn đường, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo va chạm phía trước và sau, hỗ trợ lái thông minh, cảnh báo điểm mù, camera 540 độ có thể quan sát gầm xe. Ở Việt Nam, Lynk & Co 06 có 1 phiên bản duy nhất giá 729 triệu đồng, rẻ hơn khá nhiều so với KIA Seltos bản "full". Tham khảo thêm Choáng ngợp KIA Carnival 2025: Ngoại hình mới, thêm động cơ tiết kiệm xăng

Mitsubishi Xpander 2018 đời đầu sau 6 năm lăn bánh giá bao nhiêu trên thị trường xe cũ?

Ngỡ ngàng chi phí thực tế "nuôi" KIA Sonet 2024 mà người Việt cần biết, mỗi tháng báo nhiêu?