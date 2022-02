Trải nghiệm thực tế Ford Ranger Raptor 2023: Thay đổi toàn diện chờ ngày về Việt Nam

Ford Ranger Raptor là dòng xe bán tải hiệu năng cao của thương hiệu Mỹ được nhiều khách hàng yêu thích. Với thiết kế hầm hố, Ford Ranger Raptor chẳng khác gì những chiếc F-150, cùng với đó là khả năng vận hành ấn tượng.

Ford Ranger Raptor vừa bước sang thế hệ mới với sự thay đổi toàn diện khiến người dùng "đứng ngồi không yên". Đây vẫn sẽ là mẫu bán tải cỡ trung hiệu năng cao không có đối thủ khi cập bến thị trường Việt Nam.

Trải nghiệm thực tế Ford Ranger Raptor 2023

Trải nghiệm thực tế Ford Ranger Raptor 2023. Ảnh CarExpert.

Sau khi ra mắt toàn cầu, một Reviewer đã có cơ hội trải nghiệm thực tế Ford Ranger Raptor 2023. Phiên bản hiệu năng cao này được phát triển dựa trên Ford Ranger thế hệ mới đã ra mắt cách đây không lâu tại Australia.

Ford Ranger Raptor 2023 sở hữu thiết kế hầm hố với lưới tản nhiệt khác biệt so với Ranger nguyên mẫu. Dòng chữ FORD kích thước lớn đặt ở trung tâm lưới tản nhiệt giúp mang đến cho xe vẻ hầm hố, diện mạo đặc trưng của những dòng xe hiệu năng cao của thương hiệu Mỹ.

Tương tự Ranger đời mới, All New Ranger Raptor 2023 được trang bị dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C", đèn pha dạng Projector với công nghệ LED hiện đại.

Ford Ranger Raptor 2023 sở hữu ngoại hình ấn tượng. Ảnh CarExpert.

Mẫu xe này hướng đến khả năng off-road với dàn trang bị hiện đại như mâm 17 inch độc quyền kèm lốp địa hình 32 inch, hệ thống treo Fox. Ford Ranger Raptor 2023 cũng được bổ sung thêm cản trước/sau kèm khung bảo vệ, bậc cửa nhôm, nắp ca-pô có hốc gió kèm móc kéo trước/sau...

Nội thất Ford Ranger Raptor 2023 giống hệt Ranger, song sẽ có một số điểm nhấn khác biệt giúp người dùng phân biệt. Mẫu xe này sử dụng cặp ghế thể thao có chỉ khâu đỏ nổi bật, vô-lăng bọc da tích hợp tính năng sưởi cùng lẫy chuyển số phía sau.

Nội thất xe Ford Ranger Raptor 2023. Ảnh CarExpert.

Trung tâm là màn hình 12 inch đặt dọc kết hợp dàn 10 loa Bang & Olufsen cao cấp. Những tiện nghi khác trên xe gồm điều hòa tự động 2 vùng độc lập, phanh tay điện tử, đồng hồ trung tâm kỹ thuật số...

Về vận hành, Ford Ranger Raptor 2023 được trang bị động cơ Diesel Bi-Turbo 2.0L 4 xy-lanh. Ngoài ra, mẫu xe này còn có tùy chọn máy V6 3.0L tăng áp kép EcoBoost.

Theo dự kiến, Ford Ranger Raptor 2023 sẽ mở bán tại châu Âu từ cuối hè năm nay, bản diesel bàn giao từ 2023 tại một số thị trường. Mức giá bán xe Ford Ranger Raptor 2023 chưa được công bố, tuy nhiên với những thay đổi đáng giá trên, đây sẽ là mẫu xe được chờ đợi trong thời gian tới.