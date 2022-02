Nghịch lý xe Trung Quốc Baic Beijing X7 bán lướt không lỗ mà lãi

Baic Beijing X7 lần đầu trình làng thị trường Việt Nam vào giữa năm 2020. Mẫu xe này được nhập khẩu và phân phối bởi một đơn vị chuyên bán các dòng xe Trung Quốc tại Việt Nam nhằm cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc Crossover hạng C như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson...



Sau gần 2 năm mở bán, Baic Beijing X7 vẫn tạo được sức hút riêng khi hiện nay nhiều người tìm kiếm mẫu xe này. Trong khi xe mới đặt hàng, người dùng sẽ phải chờ 2-3 tháng thì lựa chọn Baic Beijing X7 được xem là phương án khả dĩ hơn, những mức giá cũng không thực sự dễ chịu.

Baic Beijing X7 lướt đắt hơn giá niêm yết xe mới

Baic Beijing X7 khan hàng tại Việt Nam. Ảnh H.T.

Ô tô là tiêu sản, càng sử dụng người dùng sẽ càng phải đối mặt với mức lỗ cao hơn theo năm tháng. Tuy nhiên, Baic Beijing X7 dường như là chiếc xe đi ngược lại với quy luật bất thành văn này ở thời điểm hiện hành tại Việt Nam.

So với thời điểm ra mắt cách đây hơn 1 năm, Baic Beijing X7 đã tăng 20 triệu đồng từ mức 688 triệu đồng lên 708 triệu đồng. Không những tăng giá, khách hàng đặt mua xe Baic Beijing X7 hiện nay còn phải chờ sớm nhất đến tháng 4/2022 mới có thể nhận xe do tình trạng xe nhập khẩu khó về nước.

Tình trạng khan hàng khiến nhiều người phải tìm đến những chiếc Baic Beijing X7 lướt đã chạy vài nghìn km trên thị trường hiện nay. Theo tìm hiểu của phóng viên, giá xe Baic Beijing X7 trên thị trường xe cũ hiện nay dao động từ 740 - 750 triệu đồng tùy thuộc vào số km đã đi.

Baic Beijing X7 lướt có giá cao hơn xe mới. Ảnh H.T.

Như vậy, so sánh với mức giá niêm yết, không có để nhận ra xe Baic Beijing X7 lướt hiện đang cao hơn xe mới từ 30 - 40 triệu đồng. Đây có thể coi là điều khá bất ngờ bởi thông thường, những chiếc xe lướt sẽ rẻ hơn đáng kể so với xe mới, thậm chí có những xe vừa chạy đã lỗ tiền đăng ký, thậm chí bán lại xe hơn nhiều so với xe mới. Tuy nhiên, người dùng Baic Beijing X7 lại đang hưởng lợi khi bán xe lướt thời điểm này không lỗ mà còn có lãi.

Một số chủ xe sau khi bán Baic Beijing X7 còn bình luận trên mạng xã hội, đây là lần đầu tiên bán xe cũ lại có lời.

Nội thất xe Baic Beijing X7. Ảnh H.T.

Ngoài việc xe cũ vẫn có giá cao thì nhiều chủ xe còn đăng tải thông tin cho thuê xe Baic Beijing X7 với mức giá cao. Có thời điểm, trong dịp Tết, chủ xe Baic Beijing X7 đăng tải thông tin cho thuê xe 10 ngày với giá 22 triệu đồng, tức 2 triệu đồng/ngày tương đương với một chiếc xe hạng sang.

Ngoài Baic Beijing X7, hiện nay làn sóng xe Trung Quốc đang đổ bộ mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam có thể kể đến những cái tên mới như Hongqi H9, E-HS9, Beijing U5 Plus, MG5...