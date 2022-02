Trải nghiệm vận hành Toyota Avanza 2022: Động cơ 1.5L, hộp số CVT thay Innova đấu Mitsubishi Xpander

Toyota Avanza 2022 là thế hệ hoàn toàn mới của mẫu MPV 7 chỗ đến từ Nhật Bản. Chiếc xe này là "vua" doanh số ở Indonesia và đây cũng là thị trường đầu tiên thế hệ mới của xe được giới thiệu đến với khách hàng.

Việt Nam sẽ là thị trường tiếp theo mà Toyota Avanza 2022 trình làng nhằm tạo ra cuộc cạnh tranh nóng bóng với đối thủ Mitsubishi Xpander. Toyota Avanza 2022 dự kiến sẽ là mẫu xe thay thế Innova.

Những thay đổi của Toyota Avanza 2022

Bước sang thế hệ mới, Toyota Avanza 2022 được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm DNGA và mẫu xe này xe do Daihatsu - thương hiệu con của Toyota sản xuất. All New Toyota Avanza sở hữu chiều Dài x Rrộng x Cao lần lượt là 4.395 x 1.730 x 1.665 (mm), chiều dài cơ sở 2.750 mm, khoảng sáng gầm xe 205 mm.

Toyota Avanza 2022 hoàn toàn mới với nhiều thay đổi. Ảnh Otomotif.

Ở ngoại thất, Toyota Avanza 2022 gây ấn tượng bởi thiết kế mới đầy hiện đại, trái ngược với đời cũ bị đánh giá lạc hậu. Xe sử dụng hệ thống đèn pha LED chia khoang, mâm 17 inch và cụm đèn hậu cũng cải tiến hoàn toàn không vương vấn bất cứ chi tiết nào từ đời cũ.

Bên trong khoang lái, Toyota Avanza 2022 cũng có sự cải tiến toàn diện với thiết kế tổng thể trẻ trung. Xe sở hữu màn hình giải trí 9 inch đặt nổi tương tự Raize, vô-lăng mới kết hợp cụm đồng hồ Analog phía sau.

Nội thất xe Toyota Avanza 2022. Ảnh Otomotif.

Đặc biệt, Toyota Avanza mới đã loại bỏ ghế dạng treo mà thay vào đó có thể gập phẳng hoàn toàn với mặt sàn. Hơn nữa, 2 hàng ghế đầu của xe có thể ngả 180 độ mang đến khả năng tối ưu không gian ấn tượng hơn.

Vận hành Toyota Avanza 2022 thế nào?

Toyota Avanza 2022 được trang bị khối động cơ dung tích 1.5L sản sinh công suất 105 mã lực và 137 Nm mô-men xoắn. So với đời cũ, mẫu xe này cải tiến đáng kể khi dùng hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước chứ không phải hộp số 4 cấp, dẫn động cầu sau.

Toyota Avanza 2022 dùng hộp số CVT và dẫn động cầu trước. Ảnh Otomotif.

Theo các Reviewer tại Indonesia trải nghiệm thực tế, Toyota Avanza đời mới mang đến tầm quan sát tốt nhờ khoảng sáng gầm tốt, gương chiếu hậu tách biệt khỏi cột A.

Vô-lăng của Toyota Avanza mới cũng được thay đổi với cảm giác khá nhẹ nhàng ở tốc độ thấp và dần siết chặt khi lên tốc độ cao. Hơn nữa, động cơ của Avanza mới tương đối êm ái, cách âm khoang máy tốt nên tiếng động cơ không vọng vào khoang cabin quá nhiều.

Toyota Avanza 2022 có hộp số CVT với phong cách vận hành nhẹ nhàng. Ảnh Otomotif.

Sự êm ái của động cơ còn nhờ hộp số CVT có khả năng phân phối mô-men xoắn tốt hơn và không đầy vòng tua lên quá cao khi tăng tốc. Tuy nhiên, hộp số CVT sẽ không mang đến trải nghiệm lái thú vị mà phù hợp với khả năng vận hành trong đô thị bởi sẽ giúp xe tiết kiệm nhiên liệu.

Mức tiêu hao nhiên liệu xe Toyota Avanza 2022. Ảnh Otomotif.

Cụ thể, với cung đường hỗn hợp khoảng 200km, Toyota Avanza 2022 có mức tiêu thụ nhiên liệu là 17,2km/lít (tức khoảng hơn 5L/100km). Đây là mức tiêu thụ nhiên liệu được đánh giá tiết kiệm nhờ hộp số CVT.

Nhìn chung, so với thế hệ cũ, Toyota Avanza 2022 sẽ là chiếc xe hướng đến trải nghiệm trong đô thị nhiều hơn. Mẫu MPV này sử dụng hộp số CVT, hệ dẫn động cầu trước sẽ giúp cảm giác lái nhẹ nhàng và tiết kiệm nhiên liệu hơn đời cũ.