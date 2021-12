Trải nghiệm với máy nộp/rút tiền tự động nhiều tiện ích của BIDV

CRM là máy giao dịch tự động thế hệ mới được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến và được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Ngoài các chức năng rút tiền, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn,… tương tự dòng máy ATM thông thường, CRM được bổ sung tính năng "Nộp tiền mặt", được ví như một Giao dịch viên điện tử, cung cấp cho khách hàng dịch vụ thông suốt 24/7.

Không chỉ gia tăng sự an toàn và tiện lợi khi giao dịch, CRM BIDV còn mang lại cho khách hàng nhiều ưu đãi hơn so với giao dịch truyền thống tại quầy. Theo đó, khách hàng có thể nộp tiền và gửi tiết kiệm hoàn toàn miễn phí trên CRM. Lãi suất gửi tiết kiệm tại CRM cao hơn 0,2% so với lãi suất cùng kỳ hạn gửi tại quầy (tương đương lãi suất gửi tiết kiệm online trên BIDV Smart Banking). Hơn nữa, BIDV còn dành tặng phần quà hấp dẫn cho 50 khách hàng đầu tiên tại mỗi điểm giao dịch CRM gửi tiết kiệm từ 10 triệu đồng trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM.

BIDV hiện đã lắp đặt thí điểm hệ thống CRM tại TP.Hà Nội và TP.HCM. Hãy nhanh chân đến các điểm giao dịch CRM BIDV để trải nghiệm ngay giao dịch thông minh, tiện ích này.

Địa điểm giao dịch CRM:

BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 – Vincom 191 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN

BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm – số 194 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

BIDV Chi nhánh Hà Nội – số 4B Lê Thánh Tông, P. Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

BIDV Chi nhánh Cầu Giấy – số 263 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

BIDV Chi nhánh Nam Hà Nội - Số 1281 Giải Phóng, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội