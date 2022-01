Trải nghiệm xe Trung Quốc Beijing U5 Plus vừa ra mắt, xe hạng C giá lăn bánh rẻ hạng B

Mới đây, mẫu xe Trung Quốc tiếp theo được mở bán ở Việt Nam là Beijing U5 Plus 2022, xe thuộc phân khúc sedan hạng C. Cũng giống như Beijing X7 trước đây, Beijing U5 Plus được một đơn vị chuyên xe Trung Quốc ở Việt Nam phân phối.

Beijing U5 Plus vừa ra mắt Việt Nam. Ảnh Quang Minh.

Phóng viên Dân Việt đã có dịp trải nghiệm thực tế Beijing U5 Plus 2022 tại đại lý, mức giá bán chính là điểm thu hút người dùng của chiếc xe này. Ở Việt Nam, xe được phân phối với 3 phiên bản, mức giá lăn bánh của xe cụ thể như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Giá lăn bánh ở Hà Nội (triệu đồng) Giá lăn bánh ở HCM (triệu đồng) Giá lăn bánh ở tỉnh khác (triệu đồng) Beijing U5 Plus Standard 398 468 460 441 Beijing U5 Plus Deluxe 468 546 537 518 Beijing U5 PlusLuxury 498 580 570 551

Ngoại thất Beijing U5 Plus 2022

Có thể dễ dàng nhận ra, Beijing U5 Plus 2022 có thiết kế ngoại thất khá gống Beijing X7 với phần lưới tản nhiệt mở rộng, các họa tiết bên trong sơn đen bóng. Dù có radar, nhưng đây chỉ là trang bị chờ chứ U5 Plus bản nhập về Việt Nam không có những công nghệ an toàn cao cấp.

Cụm đèn pha/cos phía trước của Beijing U5 Plus được trang bị bóng LED Projector tích hợp đèn xi-nhan dạng halogen. Trong khi đó, đèn định vị LED sẽ đặt dọc tạo thành hốc gió phía trước.

Ngoại thất xe Beijing U5 Plus. Ảnh Quang Minh.

Bộ la-zăng trên Beijing U5 Plus dạng phay bóng 2 màu kích thước 16 inch, khá nhỏ so với các đối thủ cùng phân khúc. Gương chiếu hậu trên mẫu xe này có tính năng chỉnh/gập điện tích hợp báo rẽ dạng LED và cảnh báo điểm mù.

Ở phía sau, đuôi xe Beijing U5 Plus 2022 được nhái xe sang với cụm đèn hậu chạy ngang khiến người dùng liên tưởng đến thương hiệu Audi hay Porsche...

Nội thất Beijing U5 Plus 2022

Vào đến khoang lái, Beijing U5 Plus có nhiều chi tiết khiến người dùng gợi nhớ đến Beijing X7. Theo đó, vô-lăng của U5 gần như giống hẹt dạng D-Cut bọc da, khác với "đàn anh" ở phím bấm dạng cơ kiểu bình dân.

Beijing U5 Plus có thiết kế giống X7. Ảnh Quang Minh.

Hơn nữa, màn hình đôi trung được "bê nguyên" từ X7 sang U5 Plus. Có điều, màn hình phía sau vô-lăng chỉ là 7 inch chứ không phải 12,3 inch. Trong khi đó, màn hình giải trí của xe kích thước 12,3 inch hỗ trợ kết nối điện thoại.

Ghế ngồi trên Beijing U5 Plus 2022 bọc da màu nâu, chỉnh cơ hoàn toàn. Hàng ghế sau cũng tương tự với độ ngả khá tốt và không gian đủ rộng. Đáng tiếc, Beijing U5 Plus 2022 lại không có cửa gió điều hòa phía sau, đây sẽ là điểm trừ khi di chuyển vào mùa hè.

Ghế xe Beijing U5 Plus chỉnh cơ hoàn toàn. Ảnh Quang Minh.

Beijing U5 Plus 2022 có những tính năng an toàn cơ bản như hệ thống phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, chống trượt thân xe, phanh tay điện tử & giữ phanh tự động, khởi hành ngang dốc, kiểm soát hành trình...

Beijing U5 Plus 2022 sử dụng động cơ 1.5 lít với công suất cực đại 113 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm kết nối cùng hộp số sàn hoặc tự động vô cấp CVT tùy phiên bản.

Với giá bán thấp hơn cả xe hạng B, Beijing U5 Plus 2022 sẽ là lựa chọn mới cho khách hàng Việt nếu vượt qua được định kiến xe Trung Quốc.