Trần kính toàn cảnh - tiện nghi đẳng cấp trên mẫu SUV điện hạng sang VinFast VF 9

Mang cả bầu trời vào trong xe

Trần kính toàn cảnh (panoramic roof) lần đầu xuất hiện cách đây tròn 70 năm (năm 1953) trên mẫu xe ý tưởng (concept) Lincoln XL-500. Khác với những ô cửa sổ trời truyền thống chỉ vài gang tay, trần kính toàn cảnh là bước đột phá thời điểm ấy với mái che trong suốt chạy dài từ kính lái tới tận đuôi xe. Dù được dự báo là thiết kế của kỷ nguyên mới nhưng "mái nhà cỡ lớn" trên Lincoln XL-500 sau đó chưa được phổ biến vì nhiều rào cản công nghệ.

Thiết kế trần kính toàn cảnh đầu tiên xuất hiện trên mẫu xe ý tưởng Lincoln XL-500 vào năm 1953.

Thiết kế trần toàn cảnh trong suốt dần xuất hiện sau đó, trên những mẫu xe hiện đại. Phần lớn trong đó là dòng xe sang với chủ nhân là những vị khách vô cùng khắt khe và đòi hỏi sự khác biệt trong trải nghiệm. Có thể kể tới những cái tên đình đám như Mercedes-Benz S-Class Coupe, Ferrari GTC4Lusso, Bentley Continental GT, Porsche Panamera 4 Sport Turismo…

Về thiết kế, mái trần kính toàn cảnh trên những mẫu xe nổi tiếng mang tới sự sang trọng và hấp dẫn cho chủ nhân. Thay vì những khung sắt cứng nhắc, tấm kính cỡ lớn bao trọn cả bầu trời tạo không gian thoáng đạt và tràn đầy cảm hứng. Đó là một trong các lý do, theo báo cáo của JCT600 (tập đoàn bán lẻ ô tô nổi tiếng thế giới), "Panoramic Glass Roof" - trần kính toàn cảnh giúp cải thiện tâm trạng của người dùng. Tâm trạng thoải mái bắt nguồn từ một tầm nhìn thoáng đãng, tạo cảm giác rộng rãi cho không gian trong xe và cảm giác kết nối với thế giới xung quanh.

Không chỉ tạo hiệu ứng về tâm lý, trần kính cỡ lớn còn giúp ích trong thực tế vận hành với khả năng thoát nhiệt tốt hơn, giúp xua tan sự ngột ngạt trong khoang lái. Ngoài ra, về mặt sức khỏe, những tấm kính cỡ lớn giúp người dùng tiếp xúc nhiều hơn với ánh mặt trời, từ đó sản sinh vitamin D, tốt cho cơ thể.

Trần kính toàn cảnh là trang bị có sẵn trên VinFast VF 9 (bản Plus).

Với nhiều mẫu xe cao cấp, "Panoramic Glass Roof" thường là tuỳ chọn trang bị thêm với chi phí đắt đỏ. Đơn cử như với Tesla Model S hay Mercedes-Benz S-Class, tiện ích mà nhiều hãng mô tả là "Let The Sky Inside" (tạm dịch: Mang cả bầu trời vào trong xe) là lựa chọn sẽ ngốn thêm của chủ xe cả trăm triệu đồng. Với mẫu xe điện vừa tới tay người dùng của VinFast - VF 9, đây là tiện nghi được trang bị theo xe trên phiên bản Plus, hứa hẹn mang tới trải nghiệm khác biệt cho người dùng.

"Đẳng cấp từ những chi tiết nhỏ nhất trên VF 9"

Không phải ngẫu nhiên trần kính toàn cảnh là tiện nghi xa xỉ trên nhiều dòng ô tô. Với vai trò là bộ phận thay thế một tấm trần kim loại truyền thống, những tấm kính cỡ lớn không những phải đẹp mà còn phải đảm bảo có độ bền cao, có khả năng chịu được điều kiện khắc nghiệt của thời tiết và sự an toàn trong những vụ va chạm. Ngoài ra, tấm trần kính còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn về khả năng chống nhiệt, ngăn tia cực tím, khả năng truyền ánh sáng để vừa mang bầu trời vào xe vừa ngăn mọi tác động xấu lên người trong xe.

Trần kính toàn cảnh trên VF 9 được thiết kế để đảm bảo khả năng chống nhiệt, ngăn tia cực tím, tia hồng ngoại…

Để thỏa mãn hàng loạt yêu cầu trên, theo các tiết lộ trước đó, trần kính sử dụng trên VF 9 được làm bằng chất liệu cao cấp với hàng loạt thông số khủng như: Độ truyền dẫn tia cực tím (UV Transmission) là 0; Độ truyền dẫn ánh sáng (Light Transmission) xấp xỉ 5%; Độ truyền dẫn tia hồng ngoại (Infrared Transmission) và truyền nhiệt (Heat Transmission) chỉ gần 4,5%. Những con số này đồng nghĩa, những tấm kính cỡ lớn trên VF 9 sẽ cản được 95-100% mọi tác động khách quan lên trần xe như tia hồng ngoại, tia UV, nhiệt độ cao…

Để có thêm lựa chọn riêng tư, những vị chủ nhân của VF 9 còn có thể đặt mua thêm tấm rèm trần được thiết kế riêng cho VF 9. Hãng xe Tesla cũng đưa ra tùy chọn này để giúp người dùng có thêm lựa chọn chính hãng khi bán những mẫu rèm che trần dành cho dòng Tesla Model S.

"VinFast đang cho thấy một mẫu xe đẳng cấp từ những chi tiết nhỏ nhất", một chuyên gia trong ngành xe nói về mẫu SUV điện full-size của VinFast.

Ngoài trần kính toàn cảnh, VF 9 còn sở hữu loạt tiện nghi vượt trội trong phân khúc.

Đáng nói, trần kính toàn cảnh chỉ là một phần nhỏ trong hàng loạt trang bị vượt trội của VF 9 so với các mẫu xe cùng phân khúc. Trên nhiều diễn đàn, VF 9 đang nhận hàng loạt bình luận tích cực về những tiện nghi như ghế cơ trưởng với màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, hệ thống ghế tích hợp massage, sưởi, thông gió… tạo cảm giác như ngồi trong khoang máy bay hạng thương gia. Ngoài ra còn là những trang bị đáng tiền về an toàn, thông minh như: Hỗ trợ lái trên đường cao tốc, Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, Giám sát hành trình thích ứng, Điều chỉnh tốc độ thông minh, Trợ lý ảo tiếng Việt thông minh…

Cùng với mức giá hợp lý và dịch vụ hậu mãi xuất sắc của VinFast, VF 9 theo nhiều người dùng là mảnh ghép hoàn hảo giúp hãng xe Việt chinh phục người dùng, không chỉ trong nước mà cả nhiều thị trường khó tính nhất thế giới như Mỹ, châu Âu…