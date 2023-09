Trấn Thành đối đầu Song Luân tại Cánh diều 2023

Ở hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình luôn được xem là cuộc chiến "8 lạng nửa cân" của các nam thần, họ còn đấu với nhau bằng vai diễn trong cùng một bộ phim. Liệu ai sẽ xưng vương tại Cánh diều 2023?

Ở địa hạt điện ảnh, gây chú ý nhất là cuộc chạy đua giữa Trấn Thành và Song Luân, cả hai cùng tham dự tranh giải với vai diễn trong Nhà bà Nữ. Song Luân vẫn là một gương mặt đẹp, được khán giả yêu thích với phong thái hào hoa. Còn vai Nhuận của Trấn Thành lại tạo được sự nhiều thiện cảm cùng lối diễn nhập tâm, chuyển tải nhân vật nam nhiều nỗi niềm sống trong một gia đình ba đời toàn phụ nữ.



Song Luân và Trấn Thành cùng nữ diễn viên Uyển Ân trong buổi ra mắt phim "Nhà bà Nữ". Ảnh: NSX

Trước khi làm loạn phòng chiếu cuối năm cùng siêu phẩm Đất rừng Phương Nam, Hứa Vĩ Văn có màn trở lại khá khiêm tốn trong Biệt đội rất ổn. Dù không phải một vai diễn quá nhiều chiều sâu, "người đàn ông không tuổi" của điện ảnh Việt đã nhắc khán giả nhớ anh cũng là một ca sĩ trong quá khứ khi hóa thân thành ông hoàng nhạc Disco nổi danh.

Anh Tú và Mạc Văn Khoa cũng là cặp đấu đáng chú ý khi cùng xuất hiện trong Siêu lừa gặp siêu lầy. Mạc Văn Khoa có nét duyên trời ban trong diễn xuất, còn Anh Tú đẹp trai sáng khung hình thu hút mọi ánh nhìn. Sự kết hợp của cả hai đã mang về cho tác phẩm đề tài lừa đảo doanh thu hơn 120 tỷ đồng.

Lãnh Thanh trong Cô gái từ quá khứ

Song song đó, Lê Xuân Tiền và Lãnh Thanh cũng góp vui giải năm nay với hai vai diễn nhiều chiều sâu trong Cô gái từ quá khứ. Lãnh Thanh đang được xem là một trong những nam diễn viên điện ảnh triển vọng nhất của màn ảnh rộng với cường độ xuất hiện dày đặc. Còn với vai vị hôn phu có tâm nhất màn ảnh, diễn xuất của Lê Xuân Tiền ngày càng được khẳng định, thoát khỏi hình tượng trai đẹp đóng phim sau các lần xuất hiện trong Gái già lắm chiêu.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, Cánh diều 2023 còn có tân binh nhiều tiềm năng Avin Lu. Trong Em & Trịnh, chàng diễn viên trẻ sinh năm 1995 đã tái hiện được nhiều sắc thái cảm xúc khi yêu và những nỗi niềm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong lúc đất nước giữa dầu sôi lửa bỏng.

Avin Lu gây chú ý trong "Em và Trịnh"

Ở lĩnh vực truyền hình, Nhan Phúc Vinh nổi bật nhất khi được đề cử ở cả ba phim với 3 màu sắc khác nhau. Bên cạnh một đứa con nhiều thủ đoạn bị khán giả ghét trong Giấc mơ của mẹ, anh sếp giàu tình cảm trong Đừng làm mẹ cáu, anh gây ấn tượng hơn cả khi vào vai một công tử đào hoa, giàu có, một tay chơi thứ thiệt rất biết cách thu hút phái nữ, thường xuyên bị bồ nhí đi đường quyền.

Cũng cùng tranh đua với Nhan Phúc Vinh là bạn diễn trong Đừng làm mẹ cáu, Bình An cũng có một năm thành công. Ngoài ra, vai diễn trong Gara Hạnh Phúc, được xem là nhân vật đột phá của Bình An sau nhiều năm bị đóng mác trai ngoan. Vào vai trai đểu chính hiệu, bắt cá hai tay lại còn mang bản tính nhu nhược, Bình An liên tục bị gán cho danh hiệu "tra nam" khó ưa nhất màn ảnh nhỏ.

Bình An (phải) cũng là gương mặt nam diễn viên đáng chú ý

Phim tình cảm gây sốt Đừng nói lời yêu cùng đưa hai mỹ nam là Đình Tú và Mạnh Trường vào đường đua khốc liệt tại Cánh diều 2023. "Phản ứng hoá học" giữa hai cặp đôi chính của phim là Mạnh Trường - Thuỳ Anh và Đình Tú - Trình Mỹ Duyên đã giữ chân người xem đến tập cuối cùng.

Khác với những vai diễn trước đây từng đảm nhận, Thanh Sơn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với hình ảnh chiến sĩ công an chững chạc nhưng không kém phần lịch lãm trong phim Đấu trí. Anh hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy sự thay đổi trong vai chính dài hơi và khó nhất từ trước đến nay của anh.

Nhan Phúc Vinh trong phim "Đừng làm mẹ cáu"

Ngoài Nhan Phúc Vinh, một gương mặt nam thần khác đại diện cho truyền hình miền Nam chinh chiến tại Cánh Diều năm nay, không ai khác là Lương Thế Thành với vai Phong - chàng trai tốt bụng, hiền lành kinh doanh homestay du lịch và vượt qua khó khăn để đưa nghệ thuật tranh cát Việt Nam phát triển.

Vào vai nghi phạm giết người trong Hành trình công lý, Việt Anh có màn trở lại dễ chịu trên màn ảnh. Không phải là gương mặt mới hay triển vọng ở mỗi bộ phim mà Việt Anh xuất hiện, anh đều tạo được sức hút riêng và không bị lu mờ bởi các diễn viên khác.

Cân tài cân sức là vậy nhưng Cánh diều chỉ có một, cùng chờ xem ai sẽ bước lên bục trao giải ngày 9/9 tại Nhà hát Đó - Vega City Nha Trang.