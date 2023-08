Ca sĩ mặt nạ tập 3: Khán giả đoán Thỏ Xỏ Khuyên là Hoàng Dũng, Trấn Thành xin giấu đáp án

Tóc Tiên và Trấn Thành từ chối đoán tên nhân vật Thỏ Xỏ Khuyên

Thỏ Xỏ Khuyên xuất hiện tại The Masked Singer Vietnam – Ca Sĩ Mặt Nạ Mùa 2 với biệt danh "cao thủ thả thính", điều này Hội đồng cố vấn liên tưởng đến loạt cái tên. Bích Phương dự đoán đây là Osad, MC Ngô Kiến Huy đề đạt Hoàng Tôn. Only C và Lou Hoàng cũng là những cái tên tiếp theo được khoanh vùng.

Sau khi Thỏ Xỏ Khuyên thể hiện ca khúc Khi người mình yêu khóc, Trấn Thành đưa ra nhận định: "Trước tiên mình phải nói về giọng hát của Thỏ, Thỏ có một quãng trầm, tôi tưởng chỉ hát quãng trầm thôi. Nhưng một lát nữa Thỏ lại bắn giọng tút lên trên trời, tôi nghĩ giọng ca này phải là người luyện tập có học có hành đàng hoàng". Sau đó, Trấn Thành và Tóc Tiên xin từ chối đoán tên vì muốn nhân vật mascot này bước tiếp vào vòng trong.

Thỏ Xỏ Khuyên thể hiện ca khúc "Khi người mình yêu khóc" trong gameshow "Ca sĩ mặt nạ". (Ảnh: NSX)

Trên mạng xã hội, đa phần các ý kiến khán giả cho rằng chất giọng của Thỏ Xỏ Khuyên quá dễ đoán và đây chính là ca sĩ Hoàng Dũng. "Tuy cố tình hát khác đi nhưng đoạn phiêu đã làm lộ hết đó chính là Dũng"; "Giọng của Hoàng Dũng không lẫn đi đâu được, tuy nhiên bài này anh hát không tốt"... Một số ý kiến đưa ra quan điểm.

Trong khi đó, với phần trình bày ca khúc Lửng lơ, Sứa Thuỷ Tinh khiến nhiều khán giả tranh cãi giữa các phương án như Hương Tràm, Đinh Hương, Phương Anh Idol. Tại chương trình, Tóc Tiên đoán Sứa Thuỷ Tinh là ca sĩ Khánh Ngọc, Trấn Thành đoán là ca sĩ Lan Hương hoặc Vũ Thảo My, Bích Phương vẫn lựa chọn đoán là ca sĩ Nhật Thủy, Rocker Nguyễn đoán là ca sĩ Liz Kim Cương.

Màn đối đầu của Madame Vịt và Chuột Cherry khiến Hội đồng cố vấn tiếc nuối

Màn đối đầu chất lượng giữa Madame Vịt và Chuột Cherry với ca khúc "Buông" để xác định ai ở lại chương trình gây ấn tượng mạnh với khán giả. Trấn Thành nhận định: "Hai bạn hát dòng nhạc này tự dưng mạnh ngang nhau luôn", Tóc Tiên – Rocker Nguyễn đồng quan điểm cho rằng hai ca sĩ như đang hòa quyện vào nhau, khó lòng để biết ai đang hát đoạn nào.

Trước đó, tại phần hát solo, Trấn Thành chia sẻ: "Với giọng nói kiểu lúc nói nhanh, lúc nói chậm, lúc thì nói nhanh nuốt chữ…như vậy, nếu Bích Phương không ngồi đây tôi sẽ đoán Madame Vịt chính là Bích Phương!".

Màn đối đầu của Madame Vịt và Chuột Cherry trong "Ca sĩ mặt nạ". (Ảnh: NSX)

Tuy thể hiện thành công và được Hội đồng cố vấn đánh giá cao, một trong hai nhân vật này sẽ phải lộ diện vào tuần sau do lượng bình chọn thấp từ khán giả. Cái tên đi tiếp sẽ được công bố vào lúc 21h Thứ 4, ngày 23/08 trên kênh truyền hình HTV2.