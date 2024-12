Trấn Thành hé lộ lý do chọn Hoa hậu Tiểu Vy đóng vai nữ chính phim Tết 2025

Tối 20/12, sự kiện ra mắt dự án phim điện ảnh "Bộ tứ báo thủ" của đạo diễn Trấn Thành thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và giới truyền thông. Ngoài Trần Tiểu Vy - Hoa hậu Việt Nam 2018 đóng vai nữ chính, bộ phim ra mắt khán giả dịp Tết 2025 còn có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám như: Lê Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Uyển Ân, Quốc Anh và Hoa hậu Kỳ Duyên... hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc và những trải nghiệm tuyệt vời cho khán giả.

Tại sự kiện ra mắt phim "Bộ tứ báo thủ", Trấn Thành đã tiết lộ lý do chọn Hoa hậu Tiểu Vy trong dự án lần này. “Hoa hậu Tiểu Vy là sự quyết định rất liều lĩnh. Nếu như chọn cô gái này thì tôi sẽ có rất nhiều việc để làm”, Trấn Thành chia sẻ.

Hoa hậu Tiểu Vy đóng vai nữ chính phim Tết 2025 của đạo diễn Trấn Thành. (Ảnh: NVCC)

Ngoài ra, đạo diễn phim "Bộ tứ báo thủ" cho biết đã có nhiều diễn viên nổi tiếng khác gặp anh để casting vai diễn trong bộ phim Tết 2025. Tuy nhiên, Hoa hậu Tiểu Vy là người đã thuyết phục được Trấn Thành, đảm nhiệm vai trò nữ chính trong "Bộ tứ báo thủ".

Nói về diễn xuất của Hoa hậu Tiểu Vy, đạo diễn Trấn Thành cho hay: "Đến khi ra hiện trường quay, Hoa hậu Tiểu Vy đã khiến tôi vô cùng bất ngờ. Cô gái này đã làm được nhiều hơn mình nghĩ rất nhiều”. Bên cạnh đó, Trấn Thành cũng mong muốn thông qua vai diễn lần này, khán giả sẽ thấy được một Hoa hậu Tiểu Vy hoàn toàn mới so với trước đây.

Đảm nhận vai diễn chính trong “Bộ tứ báo thủ”, Hoa hậu Tiểu Vy thừa nhận cô đối mặt với những áp lực lớn. Trước sự tò mò của cộng đồng yêu nhan sắc về vai diễn của mình trong phim của Trấn Thành, Hoa hậu Việt Nam 2018 vẫn giữ kín. Chia sẻ với PV Dân Việt, Hoa hậu Tiểu Vy cho hay: “Diễn xuất là một trong những tài năng mà tôi đang muốn đến gần hơn với khán giả”.

Hoa hậu Tiểu Vy hé lộ tạo hình khác lạ, không ngại bị "dìm" nhan sắc trong một số phân đoạn phim "Bộ tứ báo thủ". (Ảnh: NVCC)

Hoa hậu Việt Nam 2018 cho biết, cô đã cắt tóc ngắn để phù hợp với vai diễn trong phim "Bộ tứ báo thủ". (Ảnh: NVCC)

Trần Tiểu Vy - Hoa hậu Việt Nam 2018 và dàn diễn viên đình đám trong phim "Bộ tứ báo thủ". (Ảnh: NVCC)

Trần Tiểu Vy (sinh năm 2000) đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Sau đó, cô đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss World 2018 (Hoa hậu Thế giới) diễn ra tại Trung Quốc. Kết quả, Hoa hậu Tiểu Vy lọt Top 32 phần thi Top Model; Top 5 dự án nhân ái - một trong những phần thi mang tính chất quyết định ở Miss World; Top 30 phần thi Tài năng.

Hoa hậu Việt Nam 2018 được khen ngợi là một trong những nàng hậu có gương mặt tỷ lệ vàng của showbiz Việt. Cô thắng giải "Best Face" do tạp chí Elle bình chọn. Cô từng chiến thắng hạng mục "Mỹ nhân của năm" 2022. Chia sẻ với PV Dân Việt khi nhìn lại hành trình đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, người đẹp sinh năm 2000 cho biết, cô thấy mình rất may mắn khi hơn nửa thập kỷ qua đi bản thân vẫn luôn được công chúng nhớ đến, khán giả yêu mến và các đối tác - khách hàng lựa chọn.

"Với một người hoạt động trong giới giải trí như tôi thì niềm tin yêu của công chúng là thành công hơn hết. Vì thế, bản thân tôi cũng tiếp tục cố gắng nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng niềm tin yêu này của quý vị khán giả", Hoa hậu Tiểu Vy bày tỏ.