Trấn Thành "vượt mặt" Lý Hải, giành giải Đạo diễn xuất sắc cho phim "Mai" tại LHP châu Á Đà Nẵng

Tối 6/7, Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 2 (DANAFF II) năm 2024 diễn ra tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana (TP Đà Nẵng).



Tại hạng mục "Phim Việt Nam dự thi", Trấn Thành, Vũ Ngọc Đãng và Lý Hải vào top ba đề cử giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Trấn Thành thắng giải này cho phim "Mai". Chia sẻ cảm xúc lần thứ hai được vinh danh ở LHP châu Á Đà Nẵng, Trấn Thành cho biết mình biết ơn ê-kíp làm phim. Đạo diễn phim "Mai" tiếc nuối khi các diễn viên không có mặt vì vướng lịch trình.

Trấn Thành bội thu giải thưởng tại LHP châu Á Đà Nẵng. Ảnh: BTC



Ngoài ra, "Mai" còn thắng giải Phim Việt Nam xuất sắc hạng mục "Phim Việt Nam dự thi". Khi nhận giải này, Trấn Thành cho biết ban đầu anh vốn sợ đứng chung với các phim nghệ thuật, do tiêu chí đánh giá của ban giám khảo thường nghiêng về dòng phim này hơn. "Đó cũng là điều nan giải của các nhà làm phim khi tìm cách cân bằng yếu tố nghệ thuật và bán vé. Tôi rất muốn đạt được điều đó", anh nói.

Đạo diễn Trấn Thành cũng gửi lời cảm ơn D.O.P Diệp Thế Vinh, nữ chính Phương Anh Đào. Anh cũng kỳ vọng năm sau, nếu có hạng mục Nữ phụ xuất sắc thì nghệ sĩ Hồng Đào sẽ được trao giải. Sau cùng, Trấn Thành tri ân vợ - ca sĩ Hari Won bởi nhiều đêm cùng anh tư duy kịch bản.

Năm nay, hạng mục Phim Việt Nam dự thi không có giải Kịch bản xuất sắc. Phương Anh Đào giành danh hiệu Nữ chính xuất sắc hạng mục "Phim Việt Nam dự thi". Giải thưởng Nam diễn viên chính được trao cho Thái Hòa khi anh đóng vai người cha nát rượu tên Xỉn trong phim "Con nhót mót chồng".

Giải dàn diễn viên xuất sắc nhất thuộc về phim “Lật mặt 7: Một điều ước” của đạo diễn Lý Hải. Ảnh: BTC

Giải NETPAC cho phim Việt Nam xuất sắc thuộc về phim “Lật mặt 7: Một điều ước” của đạo diễn Lý Hải. Ngoài ra, ở chương trình “Điện ảnh Việt Nam hôm nay”, Chùm phim hoạt hình: “Cá chép của ông táo”; “Độc lạ làng Khoai”; “Đội Lân sư nhí nhố” nhận giải Phim Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn.

Diễn viên Đài Loan Ngô Khảng Nhân nhận giải Nam chính xuất sắc cho phim "Fly Me to the Moon" (tên tiếng Việt là Nguyện ước vĩnh cửu). Trong phim, tài tử đóng Lam Kok Man đóng vai người cha nghiện ma túy cố gắng cùng gia đình nhập cảnh vào Hong Kong những năm cuối thế kỷ 20. Ngô Khảng Nhân chinh phục khán giả qua lối diễn xuất bằng ánh mắt, thể hiện tâm lý nhân vật qua cử chỉ, biểu cảm gương mặt.

Thái Hòa giành giải Nam diễn viên chính hạng mục Phim Việt Nam dự thi. Ảnh: BTC

Giải Nữ chính xuất sắc thuộc về diễn viên Nhật Bản Yuumi Kawai trong phim "A Girl Named Ann". Nội dung phim xoay quanh Ann bị mẹ đánh đập từ nhỏ và ép làm gái mại dâm khi mới ở tuổi thiếu niên. Một ngày nọ, Ann bị cảnh sát thẩm vấn về tội sử dụng ma túy và gặp thám tử Tatara - người thúc giục cô tham gia nhóm cai nghiện ma túy mà anh quản lý.

Ở hạng mục Phim châu Á dự thi, tác phẩm "Cu li không bao giờ khóc" của đạo diễn Phạm Ngọc Lân thắng Phim hay nhất. Nhà làm phim người Pháp gốc Hoa Đới Tư Kiệt nhận xét, ông bất ngờ với ngôn ngữ điện ảnh của tác phẩm. Ông cho biết, phim có nhiều phân cảnh lãng mạn, bay bổng lẫn hiện thực, cho thấy sự tinh tế của đạo diễn. "Tôi nghĩ Phạm Ngọc Lân là đạo diễn tốt, sẽ phát triển rực rỡ trong tương lai", Đới Tư Kiệt nói.

Đoàn phim "Cu li không bao giờ khóc" thắng Phim hay nhất hạng mục Phim châu Á dự thi. Ảnh: BTC



Phim kể về bà Nguyện (Minh Châu đóng) từ châu Âu trở về Việt Nam với món thừa kế là con culi của người chồng qua đời. Bên cạnh việc đối mặt quá khứ tưởng như chôn chặt, bà Nguyện lo lắng cho tương lai của người cháu gái, khi cô kết hôn vội vã do lỡ có thai với bạn trai.

Trước khi đoạt giải ở sự kiện, tác phẩm thắng Phim đầu tay xuất sắc Liên hoan phim Berlin 2024 với 50.000 euro tiền thưởng. Đoàn phim lên kế hoạch phát hành trong nước vào giữa tháng 9/2024.

Giải Đạo diễn xuất sắc thuộc về Phạm Thiên Ân với phim "Bên trong vỏ kén vàng". Anh bận dự án ở Mỹ nên không thể về nước tham gia sự kiện này, diễn viên Lê Phong Vũ nhận giải thay.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ hai tổ chức ngày 2/7 đến ngày 6/7, với chủ đề "Nhịp cầu châu Á" nhằm giới thiệu và trao giải các tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế. 63 dự án tham gia, trong đó hạng mục Phim châu Á dự thi có 13 tác phẩm; hạng mục Phim Việt Nam dự thi có 10 phim; chương trình Điện ảnh Việt Nam hôm nay có 18 phim; Tiêu điểm Điện ảnh Pháp 8 phim.

Sự kiện có nhiều hoạt động liên quan phim ảnh như: Hội thảo "Điện ảnh Pháp và mối quan hệ với điện ảnh Việt Nam"; "Hợp tác sản xuất phim - Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp phát triển"; "Chia sẻ kinh nghiệm kết nối các liên hoan phim bờ biển".

Lần đầu tiên tọa đàm "Phong cách sáng tác" của đạo diễn Đặng Nhật Minh được tổ chức trong nước, trình bày ảnh hưởng của nhà làm phim 86 tuổi đến sự phát triển điện ảnh nước nhà. Năm nay, Thành tựu điện ảnh - giải thưởng mới của liên hoan được trao cho ông. Ngoài ra, còn có gala giao lưu nghệ sĩ với khán giả, workshop "Ươm mầm tài năng cho diễn viên trẻ".