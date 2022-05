Trần tình của thuyền trưởng tàu cá Quảng Nam tông tàu Quảng Trị khiến 6 người văng xuống biển

Đến chiều 27/5, ông Trần Công Tăng (47 tuổi, trú tại Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), thuyền trưởng tàu cá QNa-90299TS và thuyền viên Bùi Văn Đa (32 tuổi, trú tại Tuy An, Phú Yên) vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ông Tăng bị 1 vết thương nhẹ ở lưng, anh Đa bị vết thương nhẹ ở tay.

Ông Trần Công Tăng trần tình sự việc. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Tăng kể, ngày 23/5, khi ông và thuyền viên đang bán hải sản cho 1 tàu thu mua hải sản trên vùng biển Nhật Lệ (Quảng Bình) thì bị tàu của ông Hoàng Ngọc An (50 tuổi, trú thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) tông và văng tục. Sau đó, tàu ông An rời đi.

Đến khoảng 17h ngày 26/5, khi gặp tàu ông An trên vùng biển gần đảo Cồn Cỏ, ông Tăng áp sát, cập màn vào tàu ông An và hỏi lý do: "Vì sao hôm trước anh tông vào tàu của tôi".

Nghe ông Tăng hỏi, ông An và thuyền viên trên tàu chửi bới, doạ dẫm, đòi bẻ chân ông An.

Thấy tình hình căng thẳng, ông Tăng chạy vào buồng lái thì bị người của phía tàu ông An dùng dao làm cá chém vào lưng và ném vật thuỷ tinh vào tàu. Anh Bùi Văn Đa trúng mảnh thuỷ tinh nên bị thương ở tay.

Khi ông Tăng điều khiển tàu chạy, thì ông An và 3 người kia nhảy về tàu QT91588TS rồi đuổi theo.

Ban đầu tàu ông Tăng bỏ chạy, nhưng rồi ông đuổi lại tàu QT91588TS. Khi tàu QT91588TS chạy về hướng âu tàu, tới gần các tàu cá đang neo đậu, thì bất ngờ quay ngang trước mũi tàu của ông Tăng.

Lúc đó khoảng cách vài chục mét, nếu trở thì đụng 2 tàu ở 2 bên. Không kịp trở tay nên tàu tôi đâm vào phía bên lái của tàu QT91588TS.

"Trên tàu tôi có 14 thuyền viên, trong đó có 3 thuyền viên quê tỉnh Quảng Trị chứng kiến vụ việc" – ông Tăng cho hay.

Anh Bùi Văn Đa bị thương ở tay. Ảnh: Ngọc Vũ.

Sau khi đâm tàu QT91588TS, ông Tăng điều khiển tàu rời đi, rồi liên lạc với lãnh đạo Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Trị và Quảng Nam trình bày sự việc.

Tiếp đó, tàu QNa-90299TS di chuyển vào trạm Kiểm soát Biên Phòng Phó Hội (Đồn Biên phòng Triệu Vân, Biên phòng Quảng Trị) và khai báo sự việc.

Ông Tăng và anh Đa được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị điều trị trong đêm.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, gần trưa 27/5, cán bộ biên phòng đã đến tìm hiểu, ông Tăng đã cung cấp thông tin như trên, và cam kết "nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm".

Hiện trường tàu cá Quảng Nam tông tàu Quảng Trị chìm, khiến 6 người văng xuống biển. Ảnh: N.V

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 17h45 ngày 26/5, tại tọa độ 17009'45''N-107019'45''E cách đảo Cồn Cỏ khoảng 0,5 hải lý về hướng Tây Bắc, tàu QNa-90299TS đã đâm vào tàu cá QT91588TS do ông Hoàng Ngọc An (50 tuổi, trú thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng. Sau cú va chạm, tàu QT91588TS bị hỏng và chìm. 6 ngư dân trên tàu QT91588TS rơi xuống biển, và được tàu cá của ngư dân Lê Văn Cường (SN 1977, trú thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị) – thuyền trưởng tàu QT 94466 TS và 3 thuyền viên cùng tàu gồm Nguyễn Văn Phương, Võ Văn Linh, Trần Bằng ứng cứu, thoát chết.