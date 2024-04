Trắng đêm cứu hộ thành công du khách người Anh bị lạc trên dãy Hoàng Liên Sơn

Hồi 23 giờ 30 ngày 19/4, Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo, có một du khách người Anh bị lạc trong rừng quốc gia Hoàng Liên, đoạn giáp ranh giữa địa phận 2 tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Người này đang trong tình trạng hoảng loạn, mệt đói, điện thoại sắp hết pin.

Sau khi nhận được thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu xác định đây là khu vực rừng rậm, địa hình phức tạp, thời tiết đang mưa dông, cần phải gấp rút chạy đua với thời gian, "tranh thủ thời gian vàng" để cứu kịp người gặp nạn.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ rà soát xác định vị trí du khách; giao Phòng Cảnh sát PCCC cử tổ cứu nạn đặc biệt gồm 20 cán bộ chiến sĩ; Công an huyện Tam Đường, Công an xã Sơn Bình (giáp ranh địa bàn thị xã Sa Pa) cử 32 cán bộ chiến sĩ và cán bộ y tế xã phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai xuyên đêm tìm kiếm cứu nạn.

Chuyến xe đưa Thomas về nơi nghỉ tại thị trấn Sa Pa, Lào Cai. Ảnh: CALC

Với quyết tâm bằng mọi giá phải cứu được du khách người Anh một cách nhanh nhất, các lực lượng phối hợp đã sử dụng biện pháp nghiệp vụ kết hợp với kinh nghiệm của các cán bộ Ban quản lý rừng Quốc gia Hoàng Liên.

Đến 8 giờ 6 phút ngày 20/4, Tổ cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Lai Châu đã tìm thấy du khách bị lạc tại bìa rừng khu vực đỉnh đèo Ô Quy Hồ (địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu). Kiểm tra nhanh tại chỗ, người này chỉ bị mệt mỏi, trên người có nhiều vết xây xát nhỏ, điện thoại đã hết pin.

Các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu và cán bộ y tế huyện Tam Đường cứu hộ thành công du khách 18 tuổi người Anh bị lạc trên dãy Hoàng Liên Sơn. Ảnh: CALC

Lực lượng cứu nạn đã cung cấp thức uống, đồ ăn, động viên du khách. Được biết người khách bị lạc là anh Henwood Josheph Thomas, 18 tuổi, quốc tịch Anh. Anh Henwood Josheph Thomas đi du lịch một mình, tự đi vào rừng quốc gia Hoàng Liên khám phá từ 8 giờ sáng ngày 19/4, bắt đầu bị lạc và mất phương hướng vào 23 giờ 30 phút cùng ngày.

Theo đề nghị của Thomas, lực lượng cứu nạn đã đưa anh về khách sạn tại Sa Pa. Ngay sau khi ổn định tinh thần và sức khỏe, biết có nhiều người đã trắng đêm qua tìm kiếm cứu mình, anh Thomas đã ôm lấy các cán bộ chiến sĩ Công an. Anh cảm ơn các cán bộ Công an tỉnh Lai Châu, Lào Cai và những người tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Bức thư đầy cảm xúc của Thomas. Ảnh: CALC

Đồng thời, anh Thomas đã tự viết một bức thư cảm ơn "THANKS LETTER" bày tỏ niềm vui và sự biết ơn, rất cảm kích đối với lực lượng Công an. Đây là lần đầu đến Việt Nam, gặp chuyện không may nhưng đã được lực lượng Công an Việt Nam tận tình giúp đỡ, để lại kỷ niệm đẹp trong chuyến du lịch.